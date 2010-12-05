افزایش معتادان شیشه/ گروه خودیاری بهبودیافتگان شیشه تشکیل شد

عباس دیلمی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از تشکیل نخستین گروه خودیاری بهبود یافتگان شیشه در کشور خبر داد و افزود: این گروه 43 نفره مراحل سم زدایی و شرکت در کلاسها و گروه های خودیاری را پشت سرگذاشته و آماده خودیاری به معتادان شیشه هستند.

وی افزود: بر اساس مقررات سازمان بهزیستی تمامی معتادان پس از پاک شدن و خروج از کمپهای ترک اعتیاد تا یک سال تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار می گیرند که تا کنون 20 هزار نفر از اعضای این جمعیت تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند.

دیلمی زاده با بیان اینکه همچنان منتظر نهایی شدن طرح نگهداری از معتادان شیشه توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر هستیم گفت: با تصویب این طرح پروتکل درمانی معتادان به شیشه در سراسر کشور اجرا می شود.

مدیرعامل جمعیت تولد دوباره در مورد نرخ درمان معتادان به شیشه در کمپهای این انجمن گفت: معتادان با پرداخت 60 هزار تومان به صورت ماهیانه تحت درمان قرار می گیرند که این نرخ برای سال گذشته بوده و منتظر اعلام نرخ جدید از سوی سازمان بهزیستی هستیم.

وی با بیان اینکه بیش از 120 نفر در سه کمپ شیشه جمعیت تولد دوباره تحت درمان قرار گرفته اند گفت: در صورت موافقت ستاد مبارزه با مواد مخدر تعداد کمپهای شیشه جمعیت افزایش می یابد.

دیلمی زاده در مورد تعداد معتادان به شیشه در کشور گفت: آمار دقیقی از معتادان به شیشه در دست نیست ولی جمعیت تولد دوباره با همکاری UNODC در حال جمع آوری آمار معتادان شیشه در تهران است که تا کنون این آمار روند افزاشی داشته است.

وی روشهای پیشگیری از اعتیاد در کشور را مستلزم گذشت زمان از پنج تا 10 سال عنوان کرد و افزود: در تمامی کشورهای اروپایی روشهای پیشگیری از اعتیاد اجرا و نتایج آن در طولانی مدت مشخص می شود.