حمایت ترکیه از مذاکرات ایران و 1+5 / امنیت باید برای همه یکسان باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اینترنتی "globalarabnetwork"، احمد داوود اوغلو که برای شرکت در نشست امنیتی منامه به بحرین سفر کرده، گفت: تمامی کشورها امیدوارند تا بر اساس معاهده منع اشاعه تسلیحات هسته ای (ان.پی. تی) به انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز دست یابند.

وی همچنین بار دیگر ضمن تاکید بر مخالفت کشور با تسلیحات هسته ای در هر جایی از دنیا اضافه کرد که چنین تسلیحاتی می تواند مسائل و خطراتی را برای موجودیت بشر بوجود آورد.

وزیر خارجه ترکیه افزود: "ما خواهان چنین تسلیحاتی و اشاعه آنها در خاورمیانه نیستیم، لذا باید رژیم عاری از تسلیحات هسته ای را ایجاد کنیم".

وی همچنین در خصوص موضوع هسته ای ایران گفت: دیپلماسی بهترین راه برای حل پرونده هسته ای ایران است و ما از گفتگوهایی که قرار است آغاز شود حمایت می کنیم.

داوود اوغلو در ادامه افزود: زمانی که ما درباره امنیت صحبت می کنیم کانون آن امنیت نظامی خواهد بود، اما زمانی که این مسئله به کل منطقه مربوط می شود امنیت بر اساس تفاهم نظامی بدست نخواهد آمد. اما ما باید امنیت نرم را بپذیریم که همان امنیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است.

وی در همین رابطه افزود: بنابراین ما باید بر مفهوم امنیت متمرکز شویم و نباید نسبت به هیچ گروه یا کشوری تبعیض بوجود آید و اینکه طرح امنیت باید برای تمامی طرف ها باشد. امنیت یک کودک در غزه همان ارزشی را دارد که یک کودک در تل آویو، و اگر چنین ساختاری از هم بپاشد آن وقت امنیت پایدار بوجود نخواهد آمد.