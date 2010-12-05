صندوق ضمانت صنایع کوچک به واحدهای صنعتی تسهیلات می دهد

محمد رضا باقری در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: متقاضیان دریافت این تسهیلات، در صورت تأیید طرحهای توجیهی از طرف بانک عامل و در صورت کسری وثیقه با صدور ضمانت نامه این صندوق حمایت خواهند شد.

وی تصریح کرد: سرمایه گذاران به منظور تأمین اصل و سود تسهیلات اعطایی بانک اعم از ریالی یا ارزی به منظور احداث و توسعه واحد تولیدی، سرمایه در گردش، بازسازی و نوسازی تجهیزات، از حمایت این صندوق بهره مند می شوند.



مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی تعداد طرحهای متقاضیان استان را در این ارتباط 24 مورد با مجموع اعتبار 124 میلیارد و 710 میلیون ریال ذکر کرد.



باقری گفت: از این تعداد، شش طرح به ارزش 15 میلیارد و 860 میلیون ریال با تکمیل و ارائه مدارک مورد نیاز، به صندوق ضمانت سرمایه گذاری معرفی شده است.



باقری اذعان کرد: برای دو طرح نیز ضمانت نامه به مبلغ سه میلیارد و 110 میلیون ریال صادر شده است.



وی حداکثر مبلغ صدور ضمانت نامه را 10 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: البته میزان سطح پوشش طرح در مناطق برخوردار و محروم، متفاوت است.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی بیان داشت: سرمایه گذاران صنعتی واجد شرایط مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان می توانند با مراجعه به شرکت شهرک های صنعتی از مزایای حمایتی صندوق ضمانت سرمایه گذاری بهره مند شوند.



مساحت کل شهرکهای صنعتی استان خراسان شمالی‪ ۸۸۶‬ هکتار است و در حال حاضر ‪ ۴۸۱‬ هکتار زمین قابل واگذاری در شهرکهای صنعتی استان وجود دارد.