15 درصد پرونده های تصادف گرگان ساختگی است

سکینه قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این تصادفات بیشتر مربوط به پرونده هایی است که با شکایت شاکی وارد شعب می شود.

وی افزود: خوشبختانه در پرونده هایی که با گزارش مرجع انتظامی وارد شورای می شود تاکنون چنین مواردی مشاهده نشده است.

به گفته قاسمی، تصادف های ساختگی علاوه بر مخدوش کردن وجهه ی اخلاقی جامعه، به بیت المال زیان وارد می کند و سبب هدررفتن وقت قضات و مردم می شود.

وی خاطرنشان کرد: تصادف های ساختگی، به عنوان شروع به کلاهبرداری در مراجع قضایی قابل طرح است و در صورتیکه فرد اقدام به دریافت خسارت از بیمه کرده باشد نیز علاوه بر پرداخت اصل مبلغ به حبس نیز محکوم خواهند شد.



وی تاکید کرد: استفاده از کارشناسان مجرب، افزایش آگاهی های مردم و سرعت عمل ماموران برای حضور در صحنه تصادف می تواند از ورود این پرونده ها به شعب تا حد زیادی بکاهد.



سکینه قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود، رساندن مصدوم به مراکز درمانی یا متوجه نبودن صدمه وارده به فرد در زمان تصادف را از عمده ترین علل به هم خوردن صحنه تصادف عنوان کرد.

وی از افرادی که به این دلیل محل حادثه را ترک می کنند، خواست در کوتاه ترین زمان ممکن با مراجعه به اولین مرکز نیروی انتظامی برای تشکیل پرونده و کشیدن کروکی اقدام کنند.

به گفته قاسمی ماهانه حداقل 200 پرونده تصادفات در مرکز استان مختومه می شود.