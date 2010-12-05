نمایش پوسترهای ضدجنگ در موسسه صبا

به گزارش خبرنگار مهر، پوسترهای ضد جنگ مهدی محمدی در نگارخانه خیال نو موسسه فرهنگی هنری صبا وابسته به فرهنگستان هنر برپا می‌شود.

این نمایشگاه که روز دوشنبه 15 آذر با حضور علاقمندان گشایش می‌یابد، شامل بیش از 20 پوستر با موضوع عوارض و آثار تخریبی جنگ است که در سبک اکسپرسیونیسم پدید آمده‌اند.

این سومین نمایشگاه انفرادی مهدی محمدی پس از نگارخانه‌های شاهد و خانه هنرمندان است. وی از سال 85 در بسیاری از نمایشگاه‌های داخلی از جمله تایپوگرافی اسماءالحسنی، پوستر فلق، محیط زیست، سابقه پوستر، صادق هدایت حضور داشته و همچنین آثار خود را در نمایشگاه‌های خارجی نظیر دوسالانه‌های گرافیک برنو (جمهوری چک) در سال‌های 2006، پوستر مخالفت با کشتار حیوانات (اسپانیا)- 2010، پوستر ایتالیا 2010 ارائه کرده و برگزیده مرحله نهایی دوسالانه جهانی مکزیک در سال 2010 بوده است.

این نمایشگاه در موسسه صبا واقع در خیابان ولیعصر، خیابان طالقانی غربی، خیابان صبا (برادران مظفر)، شماره 125 به مدت ده روز پذیرای بازدیدکنندگان است.

ایست



نمایشگاهی از آثار نقاشی لیلا خطیبی از جمعه، 12 آذر در نگارخانه ایست برپا شد. لیلا خطیبی، فارغ التحصیل رشته نقاشی است که 9 نمایشگاه انفرادی در کشورهای ایران، دبی و کانادا و بیش از 20 نمایشگاه گروهی در ایران و خارج از کشور برگزار کرده.

در این نمایشگاه آخرین آثار این هنرمند به نمایش گذاشته می‌شود که با تکنیک‌های مختلف ارائه شده و روی بوم اجرا شده است.

این نمایشگاه تا تاریخ 17 آذر همه روزه از ساعت 16 تا 19 برای بازدید علاقه مندان دایر است. نگارخانه ایست در میدان درکه، خیابان شهید احمدپور، نبش بن بست گلستان، پلاک2، واحد2 قرار دارد.

شمرون

به مناسبت آغاز عاشورای حسینی سرامیک‌ها و سفالینه‌های عاشورایی ماهان مومنی از جمعه، 12 آذر در نگارخانه شمرون به نمایش درآمد.

این مجموعه شامل مجسمه، ظروف و زیور آلات سرامیک و آثار حجمی سفال است که در نمایشگاهی با عنوان غبارروبی و به مناسبت ایام سوگواری امام حسین (ع) و عاشورای حسینی برگزار شده است.

مومنی در مورد آثارش گفت: گرد آمدن نمادها و نشانه‌هایی آشنا در این مجموعه فرصتی فراهم آورده است تا دوباره و این بار به دور از غبار عادت و تکرار بنگریم.غبار روبی، مجموعه‌ای از سفالینه‌های من و برآمده از اجزا و عناصری است که با تاریخ‌مان تنیده‌اند و با زیست امروز‌مان نیز پیوند می‌یابند. در"غبار روبی" فرهنگ عامه و به ویژه نشانه‌ها و نمادهای آیینی را دست مایۀ کار خود قرارداده‌ام.

نگارخانه شمرون در خیابان فرشته، خیابان بوسنی و هرزگوین، نرسیده به چها راه دکتر حسابی، باغ موزه هنر ایرانی واقع شده است و علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ٢٢٣٩۴٠٠۴ تماس بگیرند. این نمایشگاه تا ٢٢ آذرماه برپا است.

