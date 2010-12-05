مراقب سوء استفاده دشمنان از مجالس عزاداری‌ باشیم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد حسین موسیپور شامگاه شنبه در همایش بزرگ عاشورائیان که در مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) برگزار شد با اشاره به اینکه دشمنان بر حرکات مسلمانان بویژه شعیان در ایام محرم حساس شدهاند و از آنها سوء استفاده میکنند بیان داشت: بعضی از افراد سودجو با فیلم برداری از هیئت و انتشار، آنها را تمسخر و بعضاً طعنه میزنند.
وی با اشاره به اینکه اخیراً روی بعضی از پیراهن و تی شرتها نوشتههای از جمله کلب الحسین و کلب الرقیه حک میشود بیان اشت: این نوشتهها در شأن امام حسین(ع) نمیباشد و ما باید سرباز امام حسین(ع) باشیم نه سگ امام حسین(ع) و امام حسین از شیعیان توقع بصیرت و استقامت و آگاهی دارد.
محوریت هیئتها و حسینیهها باید ارتقاء بصیرت و معرفت دینی باشد
استاندار قم در خصوص مراقبت بیشتر در رابطه با جلسات عزاداری بیان داشت: محوریت اصلی همه سخنرانیها باید مداحی و ذکر اشعار باشد و هیئتها و حسینیهها باید در ارتقای بصیرت و معرفت دینی جلوه کند وگرنه هدفی که دنبال میکنیم تحقق نخواهد یافت.
وی با بیان اینکه در مجالس باید احکام و مسائل اعتقادی بیان شود افزود: هیئتهای مذهبی اگر عالمگونه باشد تا حدود زیادی از انحرافات مصون خواهد بود و اگر هیئتی از این امتیازات ویژه برخوردار نیست میتواند از سازمان تبلیغات اسلامی کمک گیرد.
حجت الاسلام موسیپور در خصوص افزایش تقویت بصیرت سیاسی در هیئتهای مذهبی اظهار داشت: هیئتها باید درس دشمن شناسی به افراد بدهند و جبهه حق و باطل و دشمن زمانه خود را بشناسند.
وی در خصوص توجه بیشتر هیئتها به نماز ، تصریح کرد: هدف از تمام برنامهها، عزاداریها و شهادت امام حسین(ع) اقامه نماز اول است پس اقامه نماز اول وقت در هیئتها مورد توجه باشد.
موسیپور اظهار داشت: هیئتها بطور جدی مراقب باشند برای دیگران ایجاد مزاحمت نکنند و با این کار دیگران را نسبت به دین بدبین نکنند و همچنین هیئتها باید به ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر بیشتر توجه کنند.
استاندار قم در خصوص رعایت زمان عزاداری در بعضی هیئتها گفت: عزاداری برخی از هیئتها تا دیر وقت حتی تا یک نیمه شب استمرار پیدا میکند که این امر سبب مزاحمت برای مردم خواهد شد.
موسیپور بر وجود ساختار مردمی در هیئتها تأکید کرد و بیان داشت: هیئتها مذهبی یک هزار و 400 سال است که با ساختار مردمی زنده است و احساس نقش داشتن در هیئت اباعبدالله بسیار مهم و باید این ساختار حفظ شود.
یک میلیارد و 200 میلیون تومان برای حمایت از هیئتها در نظر گرفته شده است
وی بااشاره به اینکه یک میلیارد و 200 میلیون تومان برای حمایت و کمک به هیئتها به حساب سازمان تبلیغات اسلامی واریز شده است افزود: هیئتهای مذهبی باید استمرار داشته باشند و تعداد هیئتهایی که استمرار دارند اندکاند و باید هیئتها و مجالس در طول سال نیز استمرار پیدا کنند.
حجت الاسلام موسیپور با بیان اینکه رعایت نظم و انضباط در برنامه های هیئت ها ضروری است و فرهنگ اسلام فرهنگ نظم و انضباط است بیان داشت: رعایت نظافت نیزدر مجالس باید رعایت شود و مسلمانان باید نماد پاکیزی ، تمیزی باشد و هیئت ها باید توجه ویژه به جذب جوانان برای برنامه های هیئت ها داشته باشند و باید جوانان را هدف قرار داد که اگر جوانان را در نیابیم دشمنان این کار را خواهند کرد.
قم باید در جهان اسلام و جهان تشیع الگو باشد
استاندارقم در خصوص اهمیت برقراری نظم و انضباط در بین هیئتهای عزاداری بیان داشت: نظم و انضباط بر عهده نیروی انتظای خواهد بود و برای نظم بیشتر و جلوگیری از هرگونه بینظمی از هیئتها تقاضا میشود با نیروی انتظامی همکاری لازم را داشته باشند.
موسیپور ادامه داد: نهاد انتظامی نهاد عزتمند کشور است و قم باید نه تنها در کشور بلکه برای جهان اسلام و جهان تشیع الگو باشد.
وی با تأکید بر اینکه هیئتها باید توجه به کیفیت مراسم داشته باشند و نه کمیت، افزود: پیوند بین هیئتها با مساجد باید گرم و نزدیکتر شود و مجالس هیئتها برای نزدیکی بیشتر بهتر است در مساجد برگزار شود.
مهمترین جوهره مجالس عزاداری اخلاص است
استاندار قم در خصوص داشتن اخلاص در انجام کارها بیان داشت: مهمترین جوهره مجالس عزاداری اخلاص است که اگر نباشد هیچ ارزشی نخواهد داشت و آنچه در دنیا میماند و رنگ خدایی میگیرد اخلاص است.
وی با اشاره به اینکه ترویج و رواج ابزار آلات موسیقی در عزاداری شایسته هیئتها نیست بیان داشت: آموزش عقیدتی، سیاسی برای کادر هیئتها باید برگزار شود و در هیئتها از بیان مطالب سست، غیر مستند و خرافه پرهیز شود.
در پایان مراسم 10 نفر از پیشکسوتان هیئتهای مذهبی قم با حضور حجت الاسلام بنایی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تجلیل شدند.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم با بیان اینکه دشمنان درصدد سوء استفاده از هیئتهای عزاداری بوده و جهانیان بر نحوه عزاداریها نظارت دارند، بر مراقبت بیشتر هیئتها در برنامهها و عزاداریها تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد حسین موسیپور شامگاه شنبه در همایش بزرگ عاشورائیان که در مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) برگزار شد با اشاره به اینکه دشمنان بر حرکات مسلمانان بویژه شعیان در ایام محرم حساس شدهاند و از آنها سوء استفاده میکنند بیان داشت: بعضی از افراد سودجو با فیلم برداری از هیئت و انتشار، آنها را تمسخر و بعضاً طعنه میزنند.
