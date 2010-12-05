۱۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۳۵

محرم و صفر در پیشبرد برنامه های اصلاحی و تربیتی تاثیرگذار است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل زندانهای استان کرمانشاه گفت: محرم و صفر در پیشبرد برنامه های اصلاحی و تربیتی در سطح زندانها تاثیرگذار است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، علی اشرف رشیدی صبح یکشنبه در جمع مسئولان فرهنگی زندانهای استان، اظهار داشت: انتظار می رود با توجه به تاثیر عمیق مراسم عزاداری ایام محرم و صفر، به نحوی برنامه ریزی شود تا یادآور دلاورمردی های یاران با وفای اباعبدالله الحسین(ع) و حماسه عظیم کربلا بوده و موجب تحول فکری و معنوی مددجویان و بازگشت به ضمیر پاک آنها شود.

همچنین حسین قهرمان مسئول فرهنگی زندانهای استان نیز ضمن تاکید بر ابعاد معنوی ماه محرم، اهم برنامه های اداره فرهنگی استان را در راستای بزرگداشت این ایام شامل نصب پلاکارد، برگزاری مراسم زیارت عاشورا، ایراد سخنرانی در باره فلسفه قیام امام حسین (ع)، برپایی مراسم عزاداری بعد از نماز مغرب و عشا در همه زندان های تابعه، برگزاری محفل انس با قرآن و نصب روایات و احادیث از امام حسین (ع) عنوان کرد.

کد مطلب 1204140

    پربازدیدها

    پربحث‌ها