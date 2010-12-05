به گزارش خبرگزاری مهر، این مستند کاری از واحد تامین برنامه شبکه دو است که با نگاهی به زندگی و فعالیت‌های غلامرضا ماندنی سعی دارد به تاثیر عملکرد هریک از افراد جامعه در عمران و آبادانی این مرز بوم بپردازد.

غلامرضا ماندنی از جانبازان دوران هشت سال دفاع مقدس است که با وجود جراحت‌های عمیقی که از زمان جنگ به یادگار دارد به پاکسازی میادین مین در مناطق عملیاتی دفاع مقدس در راستای احداث خط راه آهن که گامی به سوی آبادانی و عمران ایران زمین است، می‌پردازد.

عوامل مستند "معبری تا آسمان" عبارتند از سرپرست پژوهش و تحقیق: مهدی نظیفی، مدیر تولید: ابوالفضل هاشمی، تصویربرداران: اصغر شکیبانیا و محمد حاتمی و تدوین: مهدی شیرازی.



