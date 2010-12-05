روسای هیئتها برای دریافت مجوز به کلانتریها مراجعه کنند

سرهنگ سعید بنی اسد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اگر هیئتهای مذهبی در سالهای قبل تخلفاتی مرتکب شده باشند به آنان مجوز فعالیت از سوی نیروی انتظامی داده نمی شود و هیئتهای مذکور نمی توانند مجوزی از سازمان تبلیغات دریافت کنند.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی تهران بزرگ اظهار کرد: حرکت هیئتهای عزاداری بدون مجوز غیرقانونی است و این هیئتها اجازه حرکت در شطح شهر را ندارند.

وی گفت: از هیئتهای عزاداری دو نفر انتخاب شده و به نیروی انتظامی معرفی می شوند که به آنها لایتر، لباس همیاران پلیس محرم و کفکیرک ایست داده می شود.

سرهنگ بنی اسد افزود: این افراد از سوی پلیس مسئول برقراری امنیت و ساماندهی حرکت هیئتها هستند.

معاون اجتماعی پلیس پایتخت تصریح کرد: پلیس با حمل و نصب شمایل و تمثالهای وهن انگیز توسط هیئتها به شدت برخورد می کند و هیئتهای مذهبی باید به جای تمثال ائمه از تصاویر حرمین شریفه یا عکس شهدای آن محل استفاده کنند.

وی گفت: مردم می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی هیئتهای عزاداری موضوع را به پلیس محله یا 110 اطلاع دهند.