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۱۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۵۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

روسای هیئتها برای دریافت مجوز به کلانتریها مراجعه کنند

روسای هیئتها برای دریافت مجوز به کلانتریها مراجعه کنند

معاون اجتماعی نیروی انتظامی تهران بزرگ با اعلام اینکه روسای هیئتها برای گرفتن مجوز راه اندازی دسته های عزاداری باید به کلانتریهای محل مراجعه کنند گفت: فعالیت هیئتهای عزاداری بدون مجوز غیرقانونی است و اجازه حرکت در سطح شهر ندارند.

سرهنگ سعید بنی اسد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اگر هیئتهای مذهبی در سالهای قبل تخلفاتی مرتکب شده باشند به آنان مجوز فعالیت از سوی نیروی انتظامی داده نمی شود و هیئتهای مذکور نمی توانند مجوزی از سازمان تبلیغات دریافت کنند.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی تهران بزرگ اظهار کرد: حرکت هیئتهای عزاداری بدون مجوز غیرقانونی است و این هیئتها اجازه حرکت در شطح شهر را ندارند.

وی گفت: از هیئتهای عزاداری دو نفر انتخاب شده و به نیروی انتظامی معرفی می شوند که به آنها لایتر، لباس همیاران پلیس محرم و کفکیرک ایست داده می شود.

سرهنگ بنی اسد افزود: این افراد از سوی پلیس مسئول برقراری امنیت و ساماندهی حرکت هیئتها هستند.

معاون اجتماعی پلیس پایتخت تصریح کرد: پلیس با حمل و نصب شمایل و تمثالهای وهن انگیز توسط هیئتها به شدت برخورد می کند و هیئتهای مذهبی باید به جای تمثال ائمه از تصاویر حرمین شریفه یا عکس شهدای آن محل استفاده کنند.

وی گفت: مردم می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی هیئتهای عزاداری موضوع را به پلیس محله یا 110 اطلاع دهند.

کد مطلب 1204146

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