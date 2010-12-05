اخطار توکلی نسبت به کاهش نفوذ قوانین مجلس در یک ماده برنامه پنجم

به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی روز یکشنبه نمایندگان بررسی ماده 33 برنامه پنجم توسعه را در دستور کار قرار دادند و این ماده را با اصلاحاتی به تصویب رساندند.

احمد توکلی نماینده تهران هنگام بررسی این ماده در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل 58 اعلام کرد : در صورت تصویب ماده 33 تضمینی برای اجرای قوانین مصوب مجلس نخواهد بود و این در حالی است که تنها مجلس قابلیت نظارت بر اجرای قوانین را می تواند داشته باشد.

علی لاریجانی رئیس مجلس با وارد دانستن اخطار توکلی گفت: اخطار وارد است چون در صورت تصویب این ماده ممکن است قانونی تصویب شود اما در مقام اجرا گفته شود نمی توان قانون را اجرا کرد و این مانع قانونگذاری و مخل نفاذ قانون است.

لاریجانی با اشاره به این ایراد افزود: قبلا این موارد حذف شده بود تعجب می کنم دوباره کمیسیون تلفیق این موارد را گنجانده است.

بر اساس ماده 33 کلیه تصویب نامه ها، بخش نامه ها، دستورالعمل ها و همچنین تصمیمات و مصوبات از جمله هیئت های امنا و سایر مقامات اجرایی به استثناء احکام محاکم قضایی که مضمن بار مالی برای صندوق های بازنشستگی یا دستگاه های اجرایی و دولت باشد در صورتی قابل اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط تامین اعتبار شده باشد در غیر این صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار بوده و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوق های مربوطه نخواهد بود.

در مصوبه کمیسیون تلفیق در ادامه این عبارات آمده بود که در احکام این قانون و سایر قوانین و مقررات مختلف نیز مشمول مقررات این حکم است، که این جمله با اخطار توکلی حذف شد.

بر اساس این مصوبه دستگاه ها و صندوق های مربوط مجاز به اجرای احکامی که بار مالی آن تامین نشده است نیستند.

همچنین اجرای احکام یاد شده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاه های اجرایی و صندوق ها غیر قابل پذیرش است.

مسئولیت اجرای این بند به عهده روسای دستگاه ها و صندوق ها و مدیران و مقامات مربوط است.

نمایندگان همچنین ماده 43 برنامه پنجم را با توجه به قانون هدفمند کردن یارانه ها حذف کردند و در ماده 52 برنامه بند (ب) ماده 146 قانون برنامه چهارم توسعه را در برنامه پنجم تنفیذ کردند.