معاونت فرهنگی وزارت ارشاد 500 میلیون ریال به انجمن قلم ایران کمک کرد

این سایت همچنین آورده است در آخرین جلسه هیئت مدیره انجمن قلم ایران، مصوب شد که از این پس علاوه بر وام‌های ده و بیست میلیون ریالی گذشته، وام‌هایی به مبلغ سی میلیون ریال نیز در اختیار اعضای انجمن قرار گیرد. بازپرداخت این وام پانزده ماهه و اقساط ماهانه آن دو میلیون ریال است.

انجمن قلم ایران از اعضایی که در حال حاضر دارای وام از انجمن نیستند و از بابت وام یا وام‌های گذشته خود نیز بدهی یا سابقه خلف وعده ندارند، دعوت کرده که در صورت نیاز درخواست کتبی خود را برای یکی از وام‌های ده، بیست یا سی میلیون ریالی - همگی با اقساط پانزده ماهه - به هیئت مدیره ارسال کنند تا به ترتیب اولویت، نسبت به اجابت درخواستشان اقدام شود.

طبق تعریف رسمی که از سوی انجمن قلم ایران درباره ساختار آن اعلام شده این انجمن تشکلی است فراگیر که داستان‌نویسان، شاعران، محققان، مترجمان و منتقدان حوزه علومِ انسانی را در بر می‌گیرد. این انجمن، تشکلی است فرهنگی، غیرِانتفاعی، دارای تابعیتِ ایرانی و مستقل که به هیچ حزب، گروه و تشکیلاتِ سیاسی و دینی، اعم از دولتی و غیردولتی، داخلی و خارجی، وابسته نیست، و در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان ثبت شرکتها، در چارچوب قوانین مربوطه، به شکل رسمی و قانونی، به ثبت رسیده است.



