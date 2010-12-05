  1. هنر
  2. سایر
۱۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۴۹

معاونت فرهنگی وزارت ارشاد 500 میلیون ریال به انجمن قلم ایران کمک کرد

سایت رسمی انجمن قلم ایران در جدیدترین خبر خود از موافقت و صدور دستور اختصاص کمک پانصد میلیون ریالی معاونت فرهنگ و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صندوق قرض الحسنه این انجمن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین جلسه هیئت مدیره انجمن قلم ایران، مصوب شد که از این پس، علاوه بر وام‌های ده و بیست میلیون ریالی گذشته، وام‌هایی به مبلغ سی میلیون ریال نیز در اختیار اعضای انجمن قرار گیرد.

این سایت همچنین آورده است در آخرین جلسه هیئت مدیره انجمن قلم ایران، مصوب شد که از این پس علاوه بر وام‌های ده و بیست میلیون ریالی گذشته، وام‌هایی به مبلغ سی میلیون ریال نیز در اختیار اعضای انجمن قرار گیرد. بازپرداخت این وام پانزده ماهه و اقساط ماهانه آن دو میلیون ریال است.

انجمن قلم ایران از اعضایی که در حال حاضر دارای وام از انجمن نیستند و از بابت وام یا وام‌های گذشته خود نیز بدهی یا سابقه خلف وعده ندارند، دعوت کرده که در صورت نیاز درخواست کتبی خود را برای یکی از وام‌های ده، بیست یا سی میلیون ریالی - همگی با اقساط پانزده ماهه - به هیئت مدیره ارسال کنند تا به ترتیب اولویت، نسبت به اجابت درخواستشان اقدام شود.

طبق تعریف رسمی که از سوی انجمن قلم ایران درباره ساختار آن اعلام شده این انجمن تشکلی است فراگیر که داستان‌نویسان، شاعران، محققان، مترجمان و منتقدان حوزه علومِ انسانی را در بر می‌گیرد. این انجمن، تشکلی است فرهنگی، غیرِانتفاعی، دارای تابعیتِ ایرانی و مستقل که به هیچ حزب، گروه و تشکیلاتِ سیاسی و دینی، اعم از دولتی و غیردولتی، داخلی و خارجی، وابسته نیست، و در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان ثبت شرکتها، در چارچوب قوانین مربوطه، به شکل رسمی و قانونی، به ثبت رسیده است.


 

کد مطلب 1204150

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها