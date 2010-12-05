به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی آبادی صبح امروز در مراسم تجلیل از قهرمانان و مدال آوران بازیهای آسیایی گفت: بسیار خوشحالم که پیروزی های ورزشکاران ایران بین اعیاد غدیر و قربان حائز شد و 80 درصد مدال های ما در اعیاد قربان و غدیر حاصل شد. تشکر می کنم از رئیس جمهور که هم کمک کردند و هم حمایت کردند و پای ورزش ایستادند. تشکر می کنم از دولت و بخش های مختلف که به یاری ورزش آمدند. از نمایندگان مجلس که همواره کنار ورزش بودند هم تشکر می کنم.

رئیس کمیته ملی المپیک خاطرنشان کرد: مسلما هر موفقیتی نشات گرفته از یک فکر و برنامه و کار گروهی جمع عظیمی از مردان زنان علاقمند و عاشق به کار و هدفمند، عاشق کشور و عاشق نظام است.

محمد علی آبادی در ادامه صحبت هایش گفت: مسیر این موفقیت را مقام معظم رهبری نشان دادند. رئیس جمهور نشان دادند که ما باید در عرصه جهان در کجا قرار بگیریم. جایگاه ایران اسلامی کجاست؟ آیا دهمی آسیا جایگاه ایران است؟ آیا ششم جایگاه ایران است. این مسیر را در برنامه های اول تا پنجم و همچنین در برنامه بلند مدت نظام ترسیم کردند که باید در نهایت بین سه کشور بزرگ جهان قرار بگیریم.

رئیس کمیته ملی المپیک ادامه داد: آنچه ریاست محترم جمهور پی گرفتند و با شعار ما می توانیم یاد دادند همین است که امروز به جایگاه بزرگی رسیده ایم اما نباید بایستیم و نمی ایستیم و باید به دنبال برنامه هایی برویم که آینده درخشان ورزش باشد. اتفاقی که در گوانگجو رخ داد یک حماسه است و افتخار برای یکایک ملت ایران بود.

وی در ادامه خطاب به رئیس جمهور گفت: همانگونه که تا امروز از کشور مردانه و جانانه حمایت کرده اید بازهم درخواست من این است که با همان نگاه و همان توان راهنمایی کنید، حمایت کنید و هدایت کنید. ما از شما آموخته ایم که جوانان ایران توانا هستند ملت ما قادر هستند که در عرصه های بسیار بالاتر قرار بگیرد. جنابعالی می دانید که پنج سال شما حمایت کردید و ما برنامه ها را تدوین کردیم و امروز در این نقطه قرار گرفته ایم. مطمئن هستم که آینده ورزش بالاتر از این است.

علی آبادی در پایان گفت: ظرفیت ورزش کشور رسیدن به جایگاهی بالاتر از این است. نباید به این جایگاه مغرور شویم و باید جایگاه ایران را رفیع تر کنیم.