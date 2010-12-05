۱۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۰۲

ملایی:

تمام دانش آموزان سوم ابتدایی قم آموزش قرآن می‌‌بینند

قم - خبرگزاری مهر: معاون ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش قم گفت: در راستای ترویج فرهنگ قرآن کریم دانش آموزان پایه سوم ابتدایی این استان تحت آموزش قرآن کریم قرار می‌گیرند.

مجید ملایی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم گفت: به منظور ترویج فرهنگ قرآن از ابتدای سال تحصیلی جاری کلیه دانش آموزان پایه سوم ابتدایی با برنامه جدید تحت آموزش قرآن قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به اینکه قرآن کامل‌ترین هدیه خداوند به بندگان الهی است ابراز داشت: ما باید با بهره‌مندی کامل و در خور از آن‌، مسیر سعادت و رستگاری را به خوبی بپیماییم.

ملایی در پایان توجه به قرآن کریم و بهره‌مندی از این کتاب آسمانی در تمام مسیر زندگی را مورد تأکید قرار داد.
 
 

کد مطلب 1204152

    پربازدیدها

    پربحث‌ها