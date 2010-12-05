کلینتون به دردسر افتاد/ فساد مالی کمیپن انتخابات 2008 افشا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن تایمز، حسابدار کمیپن انتخاباتی هیلای کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری 2008 آمریکا متهم است که در هنگام ارسال گزارش های مالی این کمپین به کمیسیون انتخابات ایالات متحده مطالب نادرستی را در گزارش های خود درج کرده و کمیپن کلینتون نیز آگاهانه و یا ناآگاهانه از این گزارش های نادرست استفاده کرده است.

بر همین اساس دادگستری واشنگتن با اعلام جرم علیه "ایوان اسناپر" حسابدار کمیپن انتخاباتی کلینتون، او را برای پاسخ به پرسش ها احضار کرده است.

در دادخواست دو صفحه ای دادگستری واشنگتن علیه اسناپر آمده است: ایوان اسناپر موجب شده تا کمپین کلینتون گزارش های نادرستی را به کمیسیون انتخابات فدرال آمریکا ارائه کند.

یکی از موراد اتهامی اسناپر این است که در گزارش های خود از ذکر نام 21 نفر از اهدادکنندگان کمک های انتخاباتی به کمپین کلینتون خودداری کرده و آنها را با نام های مستعار و دروغین معرفی کرده است. هر یک از این 21 اهدا کننده کمک مالی مبلغ دو هزار و 330 دلار به کمیپن کلینتون اهدا کرده بودند، اما این کمیپن اشاره ای به نام اهداکنندگان نکرده و این در حالی است که بررسی ها نشان می دهد این کمک ها از سوی چه کسانی به کلینتون اهدا شده اند.

بر اساس این گزارش، اغلب نامزدهای انتخاباتی آمریکا برای تامین هزینه های رقابت های انتخاباتی اقدام به جمع آوری کمک می کنند که البته اهدای کمک به این نامزدها باید طبق قوانینی خاص انجام شود و تخطی از این قوانین می تواند مشکلات حقوقی زیادی را برای متخلفین به دنبال داشته باشد.

بر همین اساس در صورت اثبات شدن تخلف مال کمپین انتخاباتی هیلاری کلینتون، بانوی اول اسبق آمریکا باید منتظر آغاز دردسرهای جدید باشد.