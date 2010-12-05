9 هزار واحد مسکونی در آذربایجان شرقی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضابیگی عصر شنبه در مراسم افتتاح پنج هزار و 286 واحد مسکونی در استان افزود: اولویت دولت این است که موضوع مسکن از فهرست دغدغه های مردم حذف شود.

وی بیگی با اشاره به فرصت های شغلی ایجاد شده از رهگذر ساخت مسکن مهر در استان، اظهار داشت: با قدرت تمام اجرایی شدن این طرح را ادامه خواهیم داد، چرا که این طرح در صاحب خانه شدن محرومان نقش بسزایی دارد.

بیگی از آمادگی آذربایجان شرقی برای دریافت درخواست های آتی مسکن مهر خبر داد و افزود: بیش از سه هزار واحد مسکونی مازاد بر تقاضا در استان در حال ساخت است.

استاندار آذربایجان شرقی از اهتمام دستگاه های خدمات رسان در رساندن خدمات به محل ساخت مسکن مهر تقدیر کرد و گفت: فعالیت این دستگاه ها موجب عملی شدن سریع این طرح در آذربایجان شرقی شده است.

در این مراسم رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان نیز با اشاره به احداث 52 هزار واحد مسکونی در استان گفت: برای احداث این تعداد واحد مسکونی که چهار هزار واحد بیشتر از سهمیه استان است 437 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.

حسین خلیل‌مرد افزود: 3209 واحد از 5286 واحد مسکونی که امروز به بهره برداری می رسد مربوط به پروژه های مسکن مهر است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: طرح های مسکن در برنامه پنجم توسعه مورد توجه خاصی قرار گرفته است.

رضا رحمانی اظهار داشت: مسکن به عنوان یکی از دغده های اصلی کشور بود که با همت دولت احمدی نژاد مرتفع شده و جوانان نباید در این خصوص احساس نگرانی کنند.

وی بر نهادینه شدن صنعتی سازی مسکن تاکید کرد و افزود: خوشبختانه این موضوع در احداث مسکن مهر مورد توجه قرار گرفته و طرح مسکن مهر در ساخت و ساز صنعتی موفق عمل کرده است.

نایب رئیس کمیسون صنایع مجلس همچنین با تاکید بر جدی گرفتن موضوع مقاوم سازی در احداث ساختمان خاطرنشان کرد: بر اساس سیاست های دولت و رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص کارهای فرهنگی باید در کارهای عمرانی به پیوست فرهنگی طرح ها نیز توجه بیشتری شود.

شایان ذکر است امروز با حضور وزیر مسکن و شهرسازی بهره برداری از بزرگترین پروژه مسکن تاریخ کشور با افتتاح 5286 واحد مسکونی در استان آذربایجان شرقی آغاز شد.