به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم تجلیل از مدال آوران شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی اظهار داشت: شور و شعفی که به واسطه موفقیت و مدال آوری ورزشکاران کشورمان در گوانگجو برای جامعه ورزش ایران رقم خورد تمام مردم کشور را در بر گرفته بود. این پیروزی ها و موفقیت ها در کنار روزهای خجسته ای چون اعیاد غدیر و قربان شادی چند برابری به ملت ایران داده بود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تاثیر برنامه ریزی ها و حمایت های صورت گرفته از طرف مسئولان بر موفقیت های به دست آمده خاطرنشان کرد: برنامه ریزی و حمایت مسئولان سازمان تربیت بدنی و بالاتر از آن اهتمام ویژه ای که ریاست محترم جمهور در دولت نهم به ورزش داشته اند و کارهای بزرگی که در این زمینه انجام شد تاثیر مستقیمی بر موفقیت های به دست آمده داشته است.

حسینی با تاکید بر نگاه عادلانه در ورزش و تاثیر آن بر آینده تصریح کرد: البته غیرت، عزم، اراده، تلاش شبانه روزی و تمرینات مستمر ورزشکاران سهم بزرگ و قابل توجهی در موفقیت ها داشته است در کل اینکه همه باید بدانند این موفقیت بزرگی که برای ورزش ایران رقم خورده است به سادگی به دست نیامده است.

وی در بخشی از صحبت های خود خاطر نشان کرد: هیچ ورزشی در انحصار هیچ کشوری نیست. ورزشکاران ما هم کمتر از ورزشکاران هیچ کشور دیگری نیستند آنها بدانند که می توانند نتایج به مراتب بهتر از این داشته باشند.