مشکلات بنیاد ادبیات داستانی و فقدان آثار برگزیده در جوایز ملی

محمود سالاری که با وجود موضعگیری‌های اخیر معاونان فرهنگی جدید و قدیم وزارت ارشاد پیرامون خبر انحلال بنیاد ادبیات داستانی، سکوت اختیار کرده است، در این باره به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه بعضی وقت‌ها در میانه این بحث‌ها حقیقت گم می‌شود و چون نمی‌خواهم این اتفاق بیفتد، سکوت می‌کنم.

وی در عین حال تاکید کرد: به نظر من موضع دکتر پرویز (معاون فرهنگی سابق وزارت ارشاد) در این باره به حقیقت بسیار نزدیک بود.

مدیرعامل بنیاد ادبیات داستانی همچنین درباره احتمال تشکیل جلسه هیئت امنای این بنیاد و تصمیم‌گیری درباره سرنوشت آن در روزهای آینده، افزود: متاسفانه چند ماهی است که هیئت امنا تشکیل جلسه نداده و این البته به قبل از تغییر معاون فرهنگی (2 تیر) برمی‌گردد.

سالاری با بیان اینکه "جلسات هیئت امنا بنیاد ادبیات داستانی معمولاً 4 ماه یکبار تشکیل می‌شود" گفت: ما از آقای دری (معاون فرهنگی وزیر ارشاد) درخواست کرده‌ایم که از هیئت امناء برای تشکیل جلسه و بررسی مسائل کاری و مالی بنیاد دعوت کند. البته در این جلسه باید موضوع صدور مجوز فعالیت به بنیاد هم نهایی شود.

وی تاکید کرد: هر گونه تصمیم درباره آینده بنیاد الزاماً باید به تصویب هیئت امنا برسد و بعد از آن است که مصوبه مذکور برای تائید نهایی به وزیر محترم ارشاد ارائه می‌شود.

مدیرعامل بنیاد ادبیات داستانی گفت: همه این موارد برمی‌گردد به تصمیم مسئولان محترم معاونت فرهنگی وزارت ارشاد و با اینکه از آنها خواسته‌ایم که جلسه هیئت امناء را تشکیل دهند، تاکنون پاسخی لااقل به بنده داده نشده است.

سالاری همچنین با اشاره به فقدان آثار داستانی برگزیده در جوایزی مانند کتاب سال و جلال آل‌احمد در سال‌های اخیر، تاکید کرد: توجه به بنیاد ادبیات داستانی و فعال کردن آن می‌تواند بخش زیادی از این فقدان را جبران کند.

سالاری در پایان این گفتگو از تداوم فعالیت‌های بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان در تمام مراکز استانی، گفت: کارگاه‌های آموزشی فشرده دو و سه روزه داستان‌نویسی و جلسات دیگر بنیاد در استان‌های مختلف در حال برگزاری است.