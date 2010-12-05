به گزارش خبرگزاری مهر، کاشانی کارشناس امور فرهنگی فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) در این باره اظهار داشت: در زمینه فرصت‌های سرمایه گذاری در فاز 2 فرودگاه در نخستین روز برپایی نمایشگاه 3 جلسه تشکیل شد که امیدواریم تا پایان نمایشگاه نتایج خوبی در این زمینه کسب کنیم.

فاز دوم طرح توسعه فرودگاه امام شامل سه پروزه احداث باند دوم، هتل چهار ستاره می شود. همچنین ساخت پایانه شماره دو فرودگاه امام را از دیگر پروژه های فاز دوم طرح توسعه این فروگاه است و بر اساس برآوردهای انجام شده این پایانه ظرفیت حدود 20 میلیون مسافر را دارد که مرحله نخست آن طی چهار سال و مرحله بعدی طی سه سال پس از آن ساخته خواهد شد.



حجم سرمایه گذاری پایانه دو، حدود 960 میلیارد تومان برآورد شده است که توسط بخش غیر دولتی تامن خواهد شد.

همچنین کامیونهای چندمنظوره یونیماگ توسط کمپانی اشمیت آلمان در اولین نمایشگاه بزرگ راه و ترابری و صنایع وابسته ارائه شد.

دستگاه های مرمت آسفالت، تجهیزات زمستانی، تیغه های برفروب، جاروهای خیابانی از دیگر مواردی هستند که در این نمایشگاه در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است. دستگاه های نمک پاش خاصی که حجم مخزن 12 مترمکعبی دارد نیز در نمایشگاه راه و ترابری ارائه شده است.

در همین حال، سیستم فروش آنلاین 2 شرکت رجا آخرین اطلاعات رزرو بلیت قطار را در نمایشگاه وزارت راه و ترابری ارایه می دهد.