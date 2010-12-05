به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در این تحقیقات که از سوی دانشگاه مونستر انجام شده مشخص شده است که تنها 34 درصد از آلمانی‌ها در غرب این کشور و 26 درصد از آلمانی‌ها در شرق این کشور درباره مسلمانان مثبت فکر می‌کنند که این امر در مقایسه با 62 درصد از هلندها، 56 درصد از فرانسوی ها، 55 درصد از دانمارکی ها و 47 درصد از پرتغالی‌هایی قرار می‌گیرد که رویکردهای مثبتی نسبت به مسلمانان دارند.

این تحقیقات که از یک هزار نفر در هر کشور و هر بخش از آلمان انجام شده دارای حاشیه خطای مثبت و منفی سه درصد است.

براساس نتیجه این تحقیقات کمتر از 30 درصد از آلمانی‌های غربی این کشور با ساخت مساجد جدید مخالف هستند. در شرق آلمان این میزان به کمتر از 20 درصد می‌رسد. این درحالی است که نیمی از جمعیت دانمارک، دو سوم از مردم فرانسه ، هلند و پرتغال با ساخت مساجد جدید موافق هستند.

دتلف پولاک جامعه‌شناس آلمانی و رئیس این تیم تحقیقاتی طی بیانیه‌ای گفت: تمایزات میان آلمانی‌ها و سایر کشورها وقتی مسئله رویکرد شخصی نسبت به مسلمانان مطرح می‌شود بسیار چشمگیر است. در میان آلمانی‌ها احساسهای منفی نسبت به اسلام بسیار قوی است.

پولاک یادآور شد که این تحقیق در فصل تابستان و پیش از اظهارات آنگلا مرکل صدراعظم آلمان درباره اینکه تعدد فرهنگی در این کشور با شکست مواجه شده و همچنین پیش آنکه عضو سابق بانک مرکزی آلمان کتاب پرفروشی بنویسند و مخالفتهای خود را با مسلمانان آشکارا بیان کند، انجام شده است.

این محقق آلمانی یادآور شده است که یکی از مهمترین علل رویکرد منفی آلمانی‌ها نسبت به مسلمانان فقدان ارتباط آنها با مسلمانان است، هرچقدر بیشتر با مسلمانان ملاقات کنید، رویکردهای مثبت بیشتری نسبت به آنها خواهید داشت.

در غرب آلمان 40 درصد اظهار داشتند که ارتباطهای اندکی با مسلمانان دارند این درحالی است که در شرق آلمان تنها 16 درصد اظهار داشتند که ارتباطهای شخصی با مسلمانان دارند. ارتباط با مسلمانان در فرانسه امری عادی است به طوری که 66 درصد از فرانسوی‌ها اظهار می‌دارند که با مسلمانان آشنایی دارند و دوستانی میان جامعه مسلمان دارند.

پولاک با اشاره به سایر عللی که می‌توانند عامل رویکردهای منفی وی نسبت به مسلمانان باشند گفت: یکی از عوامل این عدم تساهل شاید این حقیقت طعنه‌آمیزی باشد که تاکنون هیچ مواجهه قومی میان آلمانی‌ها و مهاجران مسلمان نبوده است. در برخی کشورهای اروپایی این مواجهه‌ها چون مناقشه کاریکاتورها در دانمارک، تظاهراتهای خشونت‌آمیز در حومه فرانسه یا قتل تئو ون گوگ در هلند بحث درباره جایگاه مسلمانان در این جوامع را ارتقا داده است. اما در دانمارک تاکنون چنین رویدادهایی رخ نداده است.