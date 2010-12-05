نخستین شهرک قرآنی کشور در مازندران ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی پاشایی صبح یکشنبه در حاشیه همایش اتحادیه موسسات قرآنی کشور در جمع خبرنگاران در ساری افزود: مقدمات احداث شهرک قرآنی کشور با تهیه زمینی در شهر فریدونکنار مازندران فراهم شده است.

وی خاطرنشان کرد: بنیاد فرهنگی قرآنی خانواده قصد دارد با تشریک مساعی اتحادیه موسسات قرآنی کشور، مراکز قرآنی را به صورت تایم شرینگ در منطقه مازندران گردآوری کند.

مجری طرح شهرک قرآنی کشور با اشاره به اینکه با اجرای این طرح قصد داریم همه خانواده های قرآنی را سهامدار این بخش کنیم تصریح کرد: این طرح به صورت پایلوت در مازندران اجرایی می شود.

پاشایی با بیان اینکه در این طرح خانواده های قرآنی در کنار استفاده از فضاهای آموزشی و قرآنی به فعالیت های رفاهی مسالمت آمیز خود خواهند پرداخت یادآورشد: با اجرای این طرح، خانواده های قرآنی از این امکانات به صورت توامان استفاده می کنند.

کارشناس ارشد روابط بین الملل با اعلام اینکه مدیران ارشد استان ها باید در انتصابات خود از چهره های قرآنی استفاده کنند افزود: مدیران با بهره گیری از چهره های قرآنی بر غنای معنوی و ارتقای شغلی خود خواهند افزود.

وی با بیان اینکه دولت احمدی نژاد در راستای فعالیت های قرآنی گام های اساسی برداشته است اظهار داشت: این دولت به دولت قرآن که نماد آیات الهی بوده نزدیک شده است.

وی با تاکید بر پالایش فعالیت های قرآنی در دانشگاه ها تصریح کرد: حرکت فعالیت های قرآنی در کشور روند رو به رشدی دارد.

پاشایی گفت: در یک پروسه پنج ساله قصد داریم 30 تا 40 درصد جامعه ایرانی را قرآن آموز و مانوس با قرآن کنیم تا رسالت حداقلی خود را در موسسات قرآنی ایفاء کنیم.