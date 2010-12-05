۱۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۰۶

حبیبی به مهر خبر داد:

آغاز عملیات احداث پل روستای" گاودانه" با سه میلیارد ریال اعتبار

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری کهگیلویه و بویراحمد از شروع عملیات اجرایی احداث پل روستای "گاودانه" در شهرستان کهگیلویه خبر داد.

مهندس منوچهر حبیبی به خبرنگار مهر در یاسوج گفت: اعتبار پیش بینی شده برای احداث پل 100 متری روستای " گاودانه " شهرستان کهگیلویه سه میلیارد ریال است.

وی بیان کرد: تجهیز کارگاه برای احداث این پل عابر پیاده صورت گرفته و در حال انتقال پل به منطقه هستیم.

مدیرکل راه و ترابری استان اظهار داشت: در صورت مساعد بودن وضعیت هوا، این پل تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.

حبیبی گفت: تعداد خانوارهای این روستا حدود 30 خانوار هستند که می توانند از این پل استفاده کنند.

روستانشینان محروم "گاودانه" در استان کهگیلویه و بویراحمد برای خروج از روستا مجبورند از رودخانه ای که بین جاده و محل زندگیشان واقع شده با وسیله ای به نام "گرگر" عبور کنند. "گرگر" تا به حال انگشت دست اعضای چندین خانواده روستایی را قطع کرده است.

