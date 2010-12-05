درختان پیر و کهنسال سوختند!/ هرکس شک دارد از منطقه بازدید کند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت صبح یکشنبه در حاشیه نشست استانداری گفت: دوستداران طبیعت و محیط زیست و خبرنگاران و اصحاب رسانه اگر دغدغه دارند و اخبار کذب را منتشر می کنند، چنانچه تمایل داشته باشند، از هر نقطه از ایران که بیایند، ما امکانات و شرایط را مهیا می کنیم که چه به صورت زمینی و چه به صورت هوایی، بازدیدی از مناطق آتش سوزی داشته باشند، تا اخبار کذب را انعکاس ندهند و نگرانیهای خود را برطرف کنند.



وی فزود: آتش سوزی در جنگل های استان گلستان، به طور کامل مهار شده و در دست کنترل است و این آتش سوزی ها در کنترل نیروهای اطفاء بوده که به صورت کامل بر شرایط احاطه دارند و تنها دو نقطه از پنج منطقه در حال آتش سوزی و سوختن است.

به گفته وی، بخش هایی از جنگل های پارک ملی گلستان، مینودشت، رامیان، علی آبادکتول و بخش کوچکی از جعفرآباد شهرستان گرگان در دو مرحله آتش سوزی در استان طعمه حریق شدند که اطفاء در تمامی نقاط انجام شده، اما دو نقطه همچنان در حال سوختن است.

قناعت تصریح کرد: پنج، شش روز است که آتش در پارک ملی گلستان به طور کامل و 100 درصد مهار شده و هیچ گزارشی مبنی بر شعله ور شدن و شروع مجدد طی روزهای اخیر نداشته ایم.





وی ادامه داد: ‌در رامیان و جعفرآباد گرگان نیز مهار و اطفاء کاملا انجام شده و هیچ مشکل و بحرانی در این مناطق وجود ندارد.



استاندار گلستان در ادامه افزود: آتش سوزی در بخش عروسک‌ از توابع مینودشت و بخشی از روستای میان روستاق در علی آبادکتول به علت صعب العبور بودن منطقه ادامه دارد که امیدواریم با اطفاء هوائی، بتوانیم این دو نقطه را هم مهار و اطفاء کامل کنیم.



قناعت گفت:‌ همان طور که قبلا هم گفته شد، کاهش رطوبت، خشکسالی، عدم بارندگی مناسب، خشک بودن برگ درختان در فصل خزان و عدم بهره برداری از زمین هایی با شیب 60 تا 70 درجه در ارتفاعات دست به دست هم داده تا این آتش سوزی ها که به صورت نقطه ای بوده در استان گلستان رخ دهد.



به گفته استاندار، افتادن درخت های کهنسال و عدم جمع آوری این درختها یا همان عدم بهداشت و نظافت جنگل نیز می تواند، عاملی در بسط و گسترش آتش سوزی باشد.



وی ادامه داد:‌ تا آخرین ساعات جمعه گذشته در مجموع 65 نقطه به صورت نقطه ای و در سطح، در استان گلستان شاهد آتش سوزی بودیم و نیروهای امداد، سپاه، بسیج،‌ نیروی انتظامی، ستاد مدیریت بحران، هلال احمر، منابع طبیعی، محیط زیست و به خصوص نیروهای مردمی نگذاشتند آتش پیوسته باشد.