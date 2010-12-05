درختان پیر و کهنسال سوختند!/ هرکس شک دارد از منطقه بازدید کند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت صبح یکشنبه در حاشیه نشست استانداری گفت: دوستداران طبیعت و محیط زیست و خبرنگاران و اصحاب رسانه اگر دغدغه دارند و اخبار کذب را منتشر می کنند، چنانچه تمایل داشته باشند، از هر نقطه از ایران که بیایند، ما امکانات و شرایط را مهیا می کنیم که چه به صورت زمینی و چه به صورت هوایی، بازدیدی از مناطق آتش سوزی داشته باشند، تا اخبار کذب را انعکاس ندهند و نگرانیهای خود را برطرف کنند.
وی فزود: آتش سوزی در جنگل های استان گلستان، به طور کامل مهار شده و در دست کنترل است و این آتش سوزی ها در کنترل نیروهای اطفاء بوده که به صورت کامل بر شرایط احاطه دارند و تنها دو نقطه از پنج منطقه در حال آتش سوزی و سوختن است.
به گفته وی، بخش هایی از جنگل های پارک ملی گلستان، مینودشت، رامیان، علی آبادکتول و بخش کوچکی از جعفرآباد شهرستان گرگان در دو مرحله آتش سوزی در استان طعمه حریق شدند که اطفاء در تمامی نقاط انجام شده، اما دو نقطه همچنان در حال سوختن است.
قناعت گفت: همان طور که قبلا هم گفته شد، کاهش رطوبت، خشکسالی، عدم بارندگی مناسب، خشک بودن برگ درختان در فصل خزان و عدم بهره برداری از زمین هایی با شیب 60 تا 70 درجه در ارتفاعات دست به دست هم داده تا این آتش سوزی ها که به صورت نقطه ای بوده در استان گلستان رخ دهد.
به گفته استاندار، افتادن درخت های کهنسال و عدم جمع آوری این درختها یا همان عدم بهداشت و نظافت جنگل نیز می تواند، عاملی در بسط و گسترش آتش سوزی باشد.
