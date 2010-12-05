احمد نکونام در گفتگو با خبرنگار مهر در قم بیان داشت: فاز اول مجتمع تفریحی توریستی کهک قم با اعتباری بالغ بر هفت میلیارد و 500 میلیون تومان و با مشارکت بخش خصوصی درهفته گذشته با حضور جمعی از مسئولان قم کلنگ زنی شده است.



وی اظهار داشت: عملیات اجرایی احداث این مجتمع از هفته گذشته آغاز و طبق برنامه زمان بندی شده برای ایام دهه فجر سال جاری آماده خواهد شد.



شهردار کهک در خصوص ویژگی‌ها و امکانات مجتمع تفریحی توریستی اضافه کرد: کل مساحت مجتمع یک و هفت دهم هکتار بوده که دارای فروشگاه، جایگاه پمپ بنزین، رستوران، کافی شاپ، خدمات خودرو، پارکینگ سواری و اتوبوس، فضای سبز، سالن بازی و ورزشی و مسجد که با مشارکت سازمان میراث فرهنگی استان قم آماده می‌شود.



وی در خصوص اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم اجرای این پروژه ادامه داد: با اجرای این پروژه برای حداقل 49 نفر به طور مستقیم و 150 نفر نیز به طور غیرمستقیم اشتغالزایی ایجاد خواهد شد.



وی اظهار داشت: سه هزار و 400 متر مربع فضای مفید مجتمع، هزار و 270 متر زیربنای مجتمع، هزار و 200 متر مربع جایگاه پمپ بنزین، یک هزار 400 متر مربع سالن بازی و ورزشی و 85 متر مربع برای ساخت تعمیرگاه بکار رفته است.



وی در خصوص سرمایه ثابت و در گردش این مجتمع توریستی تفریحی اظهار داشت: 6 میلیارد تومان سرمایه ثابت و یک و نیم میلیارد تومان نیز سرمایه در گردش این مجتمع است.



شایان ذکر است شهر کهک در 35 کیلومتری جنوب شرقی استان قم واقع شده است که دارای دو هزار 600 نفر جمعیت و ظرفیت پنج هزار 600 مسافر و گردشگر را داراست.