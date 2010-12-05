دولت با تاخیر یک ماهه بودجه را ارائه دهد/ برنامه پنجم آخر آذر نهایی می شود

حسین سبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در بیان اینکه دولت بودجه سال 90 را چه زمانی به مجلس ارائه خواهد داد و آیا این بودجه بر اساس برنامه پنجم توسعه کشور ارائه خواهد شد، گفت: آنچه که اعلام شده این است که دولت از روز گذشته به تمامی دستگاه ها و بخش های دولتی اعلام کرده که بودجه سال آینده را بر اساس چارچوب برنامه پنجم مشخص کند.

وی با بیان اینکه قرار بود دولت 15 آذرماه بودجه 90 را به مجلس ارائه دهد، افزود: اما با توجه به تاخیری که در بررسی برنامه پنجم وجود داشت دولت نمی تواند در این تاریخ بودجه را ارائه کند.

سبحانی نیا ادامه داد: چارچوب برنامه پنجم توسعه کشور از سوی مجلس نهایی شده و اصلاحات آن نیز تا 20 آذرماه انجام می شود و حداکثر تا آخر آذرماه برنامه پنجم با توجه به نظر شورای نگهبان قطعی می شود.

وی افزود: بر این اساس پیش بینی می شود که دولت با تاخیر یک ماهه بودجه را 15 دی ماه به مجلس ارائه دهد.

سبحانی نیا افزود: بعید به نظر می رسد که زودتر از 15 دی ماه دولت بتواند بودجه را به مجلس ارائه دهد.