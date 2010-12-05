قرارداد مربی اسلوونیایی اسلالوم فسخ شد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به برگزاری رقابتهای اسلالوم(آبهای خروشان) در بازیهای آسیایی برای اولین بار فدراسیون قایقرانی کشورمان از همکاری "ژیگا اوچاک" اهل اسلوونی در طی 9 ماه گذشته بهره برد.

هرچند هنوز از قرارداد این مربی سه ماه باقیمانده مانده است اما فدراسیون قایقرانی با در نظر گرفتن نبود هیچ برنامه و مسابقه تا پایان سال جاری و نبود پیست برای ادامه تمرینات قایقرانان قرارداد این مربی اسلوونیایی را سه ماه زودتر فسخ کرد.

مصطفی ثمری رئیس کمیته اسلالوم فدراسیون قایقرانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از عملکرد این مربی رضایت کامل داریم گفت: پیشرفت قایقرانان اسلالوم در طی همین 9 ماه بسیار خوب بود.

وی افزود: قرارداد این مربی تنها به دلیل نبود برنامه و مسابقات در چند ماه آینده زودتر تمام شده و ما مایل هستیم تا با این مربی شایسته ادامه همکاری دهیم.