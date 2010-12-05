به گزارش خبرنگار مهر، در حکمی از سوی مهرداد بذرپاش، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان ملی جوانان، روح الله معافی، رئیس سازمان جوانان مازندران شد.

روح الله معافی مشاور مدیرکل و رئیس اداره روابط عمومی آموزش و پرورش مازندران بوده و دارای تعامل مثبت و بالا با اصحاب رسانه مازندران است.

معافی از فعالان ستاد انتخاباتی احمدی نژاد در مازندران بوده و عضو شورای روابط عمومی استان است.

قرار است مراسم معارفه و تودیع رئیس سازمان جوانان مازندران اواخر هفته جاری برگزار شود.

عباد اسدی که اکنون مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران است، مدیر سابق سازمان ملی جوانان مازندران بود.