جشنواره روستایی عشایری جام زرین حسنلو آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در مراسم آغازین این جشنواره که با شرکت 500 ورزشکار از شهرستانهای نقده، میاندوآب، سردشت، پیرانشهر، اشنویه، محمدیار، شوط، سقز ومهاباد در مراتع سرسبز روستای بیگم قلعه نقده برگزار شد، ورزشکاران با حضور در مزار شهدا با آرمانهای شهیدان تجدید میثاق کردند.

محسن شادی قهرمان قایقرانی کشور هم در این آیین مدال طلای بازی های آسیایی خود را که اخیرا از گوانگ ژوی چین به ارمغان آورده بود به مقام شامخ شهداء تقدیم کرد.

غلامرضا جعفری رئیس فدراسیون ورزش های روستایی و عشایری کشور در مراسم افتتاحیه این بازیها که با رژه ورزشکاران از مقابل جایگاه همراه بود، تقویت و احیای ورزشهای بومی و سنتی روستایی ایران زمین را موجب تقویت وحدت و آشنا کردن اقشار مردم با فرهنگ و آداب و رسوم نقاط مختلف کشور عنوان کرد.

طناب کشی، هفت سنگ، جوراب جوراب، کلاه پران، آشیرما، آغانج آغانج و رقصهای محلی از جمله برنامه ها و ورزشهایی است که در این جشنواره برگزار خواهد شد.

در حاشیه این جشنواره هم بانوان شرکت کننده از شهرستانهای جنوب استان در سیاه چادر هایی غذاهای سنتی و صنایع دستی زیستگاه خود را به نمایش گذاشته اند.

