به گزارش خبرنگار مهر غلامرضا مصطفی پور امروز در نشستی خبری در آستانه سومین سالگرد تاسیس بانک قرض الحسنه مهر ایران گفت: در هیچ کشوری فعالیت بانک قرض الحسنه به این‌صورت که منابع خود را به صورت قرض الحسنه تجهیز و تسهیلات خود را به صورت قرض الحسنه پرداخت نماید، وجود ندارد، امید است که در آینده بانکهای قرض الحسنه دیگری در کشور ایجاد شود.

رئیس هیئت مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران با بیان اینکه در آغاز فعالیت بانک با ادبیات شبکه بانکی کشور چندان همخوانی نداشت، افزود: اما فعالیت بانکداری قرض الحسنه در کشور دارای جایگاه است و از نوع فعالیتهای آن استقبال می شود که مستندات آن آمارها است.

وی با اشاره به تاسیس بانک در نیمه دوم سال 86 و جذب منابع تا پایان همان سال و آغاز پرداخت تسهیلات از ابتدای سال 87 اظهارداشت: همواره جذب منابع بانک به میزان پرداخت تسهیلات افزایش می یابد. بر اساس ترازنامه سال 88 منابع بانک در ابتدای سال بالغ بر یکهزار و 217 میلیارد ریال بود که در پایان آبانماه امسال به دو هزار و 512 میلیارد ریال با رشد 106.5 درصد افزایش یافته است و به عبارتی منابع بانک در این مدت حدود دو برابر شده است.

مصطفی پور به تاخیر زمانی بین جذب منابع و پرداخت تسهیلات اشاره و عنوان کرد: مصارف بانک متناسب با منابع رشد نکرده و تنها 6 درصد رشد داشته است، به نحویکه مانده منابع بانک در پایان آبانماه بالغ بر یکهزار و 241 میلیارد ریال بوده است که امیدواریم تا پایان سال رشد قابل توجهی داشته باشد.

وی تعداد شعب این بانک را در حال حاضر بالغ بر 290 شعبه اعلام کرد و با بیان اینکه برای افزایش شعب به بیش از 310 شعبه تا پایان سال برنامه ریزی شده است، افزود: سرانه منابع بانک به پرسنل در ابتدای سال جاری یکهزار و 900 میلیارد ریال بود که در پایان آبانماه امسال به 3 هزار و 514 میلیارد ریال رسید که نشان دهنده دو برابر شدن کارآئی پرسنل است.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران هزینه سرانه شعب ابتدای امسال را 5 میلیارد و 191 میلیون ریال که در پایان آبانماه به 9 میلیارد و 295 میلیون ریال رسیده است ، اعلام کرد و یکی از دغدغه های شبکه بانکی کشور را مطالبات معوق دانست و گفت: در حال حاضر کارمزد تسهیلات بانک 4 درصد است و در صورت تاخیر در بازپرداخت بانک می تواند نرخ آن را 12 درصد تعیین کند.

وی تاکید کرد: بانک همواره سعی می کند که با مشتریان خود با مدارا برخورد کند و تنها جریمه تاخیر را بر مشتریانی اعمال می کند که براساس عدم ایفای تعهد کار می کنند. نسبت مطالبات معوق و مشکوک الوصول به تسهیلات بانک 4 درصد است اما این رقم در شبکه بانکی نرخ دیگری است.

مصطفی پور با بیان انکه تسهیلات بانک به نیازمندان و افراد متعهد و صادق پرداخت می شود، افزود: به گونه ای برنامه ریزی شده که منابع بانک که توسط افراد خیر در بانک سپرده گذاری شده بلوکه نشود و آحاد مردم از آن بهره مند شوند. افراد خیر و علاقمند می توانند وجود خود را به عنوان سپرده در بانک قرار دهند و افرادی را برای دریافت وام معرفی نمایند.

وی در بیان یکی از طرحهای جدید بانک گفت: به شرکتها و حقوقی ها اعلام کرده ایم که در صورت علاقمندی به منظور بهره مندی و افزایش رفاه کارگران و کارمندان خود، می توانند مبالغی که قرار است به صورت وام قرض الحسنه به نیروهای خود پرداخت کنند را در بانک سپرده گذاری کنند و بانک علاوه بر این مبلغ، به همان میزان مبلغی را بر روی آن گذاشته و به صورت وام به کارمندان پرداخت می کند.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران گفت: در حال حاضر 5 میلیون کارمند در کشور وجود دارد که با احتساب خانواده های آنها یک سوم جمعیت کشور می توانند از این تسهیلات استفاده کنند. سقف اینگونه تسهیلات تا 10 میلیون تومان است و بیش از این رقم عطف به قرض الحسنه مشارکتی است.

وی یکی دیگر از طرحهای بانک را رفع نیازهای هیئت های مذهبی به منظور نزدیک شدن آنها به بانک عنوان کرد و افزود: با هدایت هئیت امنا، افراد متمول در بانک سپرده گذاری کرده و به همان میزان، بانک مبلغی بر روی آن گذاشته به صورت وام به این هیئتها برای رفع مشکلاتشان پرداخت می شود.

مصطفی پور در خصوص اینکه بانک قرض الحسنه جایزه ای را برای سپرده گذاران در نظر نگرفته است، گفت: افرادی که با انگیزه جایزه در بانک قرض الحسنه می گذارند، می توانند در سایر بانکها این کار را انجام دهند اما در بانک قرض الحسنه نیت اصلی قرض الحسنه است که در راه خدا صورت می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: بیشتر متقاضیان بانک افرادی هستند که از سایر بانکها موفق به دریافت تسهیلات نشده اند و بیش از 90 درصد از مردم متعهد به بازپرداخت تسهیلات هستند. 100 درصد سپرده های بانک نیز مردمی است و به محض اینکه مدارک متقاضیان تکمیل شود، تسهیلات به آنها پرداخت می شود.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران با بیان اینکه تسهیلات ازدواج، تامین مسکن، درمان بیماری، تحصیلات دانشگاهی و موارد مشابه توسط بانک پرداخت می شود، سقف وام بانک را دو میلیون تومان اعلام و بیان کرد: در بخش تسهیلات مشارکتی تا سقف 10 میلیون تومان وام پرداخت می شود.

وی از پرداخت تسهیلات به کسبه و صنوف در صورت فعال بودن حساب جاری خبرداد و افزود: بیش از 50 درصد از نیازهای واحدهای صنفی از طریق قرض الحسنه قابل پرداخت است، بر اساس آئین نامه ای سقف تسهیلات قرض الحسنه بانک 10 میلیون تومان است، بر اساس آئین نامه دیگری سقف وام قرض الحسنه یک میلیون تومان و برای ازدواج 2 میلیون تومان است.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون دولت هیچگونه بودجه ای برای تسهیلات اشتغالزایی اختصاص نداده است، اما آمادگی تقبل کلیه موارد تسهیلات قرض الحسنه و پرداخت آن به افرادی که توسط دولت معرفی شوند را داریم. در بخش تسهیلات دهی هم اشتغال را به سایر بخشها ترجیح می دهیم.

مصطفی پور عنوان کرد: اگر کارفرمایی هم اکنون فعالیت مولد دارد، اقدام به ایجاد یک واحد جدید نماید، در قالب شرکتی 50 درصد از سرمایه را تامین کند، بانک آمادگی دارد که 50 درصد بقیه را به بیکاران و فارغ التحصیلان به منظور سهامدار شدن آنها وام دهد که البته این طرح در مرحله بررسی است.

وی خاطرنشان کرد: در ابتدای تاسیس بانک قرار بود که منابع قرض الحسنه بانکها در بانک قرض الحسنه تجمیع شود، اما عملا این اتفاق نیافتاد، زیرا در آن مقطع زمانی بانکها تمام منابع خود حتی قرض الحسنه را مصرف کرده بودند و از طرف دیگر این موضوع با قانون مغایرت داشت، بر اساس قانون بانکها می توانند سپرده های قرض الحسنه داشته باشند. در عین حال بانک قرض الحسنه اجازه جذب سپرده های وکالتی را ندارد.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران از صدور مجوز فعالیت بین الملل بانک و افتتاح شعب خارجی در آینده ای نزدیک خبرداد و افزود: تحریمها 30 سال است که وجود دارد، اما راهکار دارد، بانک قرض الحسنه بر اساس اساسنامه اهداف اجتماعی را دنبال می کند که در تمام دنیا مقدس است. اساسنامه جدید بانک در شورای پول و اعتبار برای تصویب قرار دارد که پس از آن و ثبت در اداره ثبت شرکتها برای ورود سهام به بورس اقدام خواهیم کرد.