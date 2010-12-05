ایران برترین کشور اسلامی در بازیهای آسیایی گوانگجو بود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سجادی در آغاز صحبت های خود با یادآوری اینکه شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی 21 آبان تا 6 آذرماه با شکوهی بی نظیر در گوانگجو برگزار شد، اظهار داشت: کاروان ایران با 277 ورزشکار مرد و 88 ورزشکار زن محجبه در 31 رشته شرکت کرد. این بزرگترین کاروان ورزش ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بود.

وی یادآور شد: تعداد ورزشکاران زن اعزامی به گوانگجو نسبت به دوره پیشین بازیهای آسیایی 215 درصد و تعداد تیم های بانوان 5 درصد رشد داشت. این موفقیت به دنبال تشکیل معاونت بانوان در سازمان تربیت بدنی که نشان از توجه دولت دهم است، حاصل شد.

معاون سازمان تربیت بدنی ضمن بیان اینکه کل کاروان ایران نسبت به بازیهای آسیایی 2006 قطر 50 درصد رشد داشت تصریح کرد: خوشبختانه اهدافی که بر اساس برنامه ریزی های انجام شده در نظر گرفته شده بود، در گوانگجو محقق شد. 20 مدال طلا، 14 مدال نقره و 25 مدال برنز تایید کننده موفقیت های حاصل شده در کسب اهداف مورد نظر است.

سجادی ضمن اشاره به آمادگی بالای روحی و روانی ورزشکاران ایرانی شرکت کننده در بازیهای آسیایی، خاطرنشان کرد: کاروان ایران در مجموع می توانست به نتایج بهتری دست یابد اگر در رشته هایی مثل کشتی، بوکس، کبدی بانوان و دوچرخه سواری پیست با بی مهری داوران یا بدشانسی مواجه نمی شدیم .

وی تصریح کرد: البته همین بس که بعد از سالها در رشته هایی مثل قایقرانی، تیراندازی، کبدی مردان صاحب مدال شدیم و تعداد مدال هایمان در دوومیدانی نیز افزایش یافت که این به خاطر سرمایه گذاری در رشته های پر مدال است.

معاون سازمان تربیت بدنی با بیان اینکه در مجموع 1577 مدال در گوانگجو توزیع شد، گفت: این تعداد مدال نسبت به بازیهای آسیایی 4 سال پیش 12 درصد رشد داشته است. حال اینکه اگر کاروان ورزش ایران از نظر کسب مدال مانند 4 سال پیش عمل می کرد نهم هم نمی‌شدیم.

سجادی در بخش پایانی صحبت های خود به تعداد مدال های طلای ایران (20 مدال طلا) و مقایسه آن با مجموع مدال های به دست آمده توسط کاروان ورزشی دیگر کشورهای اسلامی و مسلمان شرکت کننده در بازیهای آسیایی گفت: مجموع مدال های دیگر کشورهای اسلامی و مسلمان 21 مدال بود. این نشان می دهد که ایران بزرگترین کشور اسلامی شرکت کننده در گوانگجو بود که در همین جایگاه هم باید باقی بماند.