به گزارش خبرنگار مهر، علی سعیدلو صبح امروز یکشنبه در مراسم تجلیل از مدال آوران و قهرمانان بازیهای آسیایی گوانگجو، گفت: خداوند را شاکریم که توانسته ایم افتخاری دیگر را برای کشورمان به ارمغان بیاوریم و ایران اسلامی را به عنوان پرافتخارترین کشور در عرصه ورزش در بین کشورهای اسلامی معرفی نمائیم.

وی با بیان اینکه این افتخار مزد تلاشهای ورزشکاران و برنامه های هدفمندی بوده است که اجرا شده است، گفت: مقام محترم رئیس جمهور با تاکید و حمایت و مدیریت خود مسیر را در این عرصه ترسیم و در رسیدن به آن ما را همراهی نمودند.

رئیس سازمان تربیت بدنی خاطرنشان کرد: کمیته ملی المپیک و دست اندرکاران سازمان تربیت بدنی، مدیران تربیت بدنی استانها، روسای فدراسیون‌ها، مربیان و ورزشکاران بابت کار و تلاش و همت مضاعف در برنامه‌های تدوین شده و به اجرا درآمده شایسته تقدیر می‌باشند. همچنین از ورزشکاران به خاطر تلاش شان برای عینیت بخشیدن به این برنامه‌ها تشکر می‌کنیم.

وی افزود: این قهرمانی‌ها که برخی آنها را به سختی باور می کردند با تاکید رئیس جمهوری محترم و با حذف حاشیه ها دست یافتنی شد. در این موفقیت پیشکسوتان، داوران، اصحاب رسانه به خصوص رسانه ملی یار و یاور ورزش بودند و در این افتخار سهیم هستند و قدردان زحمات آنها هستیم.

سعیدلو ادامه داد: در هرم این قاعده مردم شریف ایران هستند مردمی که استحقاق آن ها بیشتر از این است که شاهد افتخاراتی در ورزش کشور باشند و به افتخار آفرینی ورزشکاران به خود ببالند. ورزشکاران ما با کسب عناوین قهرمانی بین دو عید غدیر و قربان شادی ها را مضاعف کردند و خاطره ای در مردم گذاشت.

وی با بیان اینکه نتایج کاروان ورزش ایران در چین در ابعاد مختلفی بی نظیر بود، گفت: دولت این گام را گامی دیگر در موفقیت های ایران اسلامی و باور ایرانی می داند. ما با کسب 59 مدال شامل 20 نشان طلا، 14 نقره و 25 برنز و کسب مقام چهارمی بازیهای آسیایی می توانیم ابعاد این موفقیت را درک کنیم و دیگر ابعاد آن را شناسایی نمائیم.

وی در ادامه به شرایط توزیع مدالها و وضعیت کشورها در بازیهای آسیایی گوانگجو پرداخت و گفت: در این دوره از بازیها تعداد کشورها، مدال ها و رشته های ورزشی افزایش یافته بود. در این دوره 5 رشته به مسابقات بازیهای آسیایی افزوده شده بود. 45 کشور در 55 رشته به رقابت پرداختند و سطح رقابتها بالاتر از دوره های قبل برگزار شد. 1577 مدال بین قهرمانان توزیع شد که این تعداد نسبت به دوحه 12 درصد رشد داشت.

رئیس سازمان تربیت بدنی ادامه داد: 38 کشور در بازیهای آسیایی دوحه مدال گرفتند و در گوانگجو 36 کشور صاحب نشان شدند که این مسئله نشان دهنده رقابت شدیدتر کشورها نسبت به قبل بود.در دوره گذشته 11 کشور منطقه 110 مدال گرفته بودند اما در این دوره 73 مدال گرفتند. این نشان دهنده رشد بالای سایر رقبا در سطح آسیا بوده است. 11 کشور در منطقه 21 مدال طلا، 22 نقره و 30 برنز گرفتند و ایران به تنهایی با عملکرد خود و با 59 مدال با این کشورها رقابت کرد و توانست برترین کشور اسلامی حاضر در این رقابتها باشد.

وی به وضعیت کاروان ایران در این رقابتها اشاره کرد و گفت: کاروان ایران با 288 ورزشکار مرد و 88 ورزشکار زن در 31 رشته بانوان و با رشدی 215 درصدی راهی گوانگجو شد. ما از نظر تعداد رشد50 درصدی داشتیم، بانوان ما در کل کاروان 55 درصدی در بانوان و مردان رشد 50 درصدی داشتند. در بین کشورهای شرکت کننده تنها هشت کشور از نظر تعداد ورزشکار از ما بالاتر بودند.

معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: دولت نهم و دهم به ورزش و به خصوص ورزش بانوان توجه ویژه ای کرده و با برجسته کردن حضور بانوان در رقابتهای آسیایی با حمایت رئیس جمهوری برای نخستین بار به موفقیت های ارزشمندی دست یافت. اولین مدال طلای بازیهای آسیایی در گوانگجو حاصل شد. 14 مدال از 59 مدال ایران نصیب زنان شد که بهترین مدالها در بین کشورهای اسلامی از آن زنان ایران شد. این مسئله جهش خوبی در بین کشورهای اسلامی ایجاد کرد.

وی تصریح کرد: برخود می بالیم که پیش از پایان برنامه پنجم به چشم اندازها و اهداف خود نزدیک شده ایم. در حال حاضر توانسته ایم در سطح ورزش در بین کشورهای منطقه به شرایط خوبی برسیم و عنوان چهارمی آسیا را تثبیت کنیم . ما برنامه مفصل و دقیقی برای حضور کاروان ورزش در بازیهای المپیک 2012 لندن داریم ودر تلاشیم تا بتوانیم به جمع 20 کشور برتر دنیا برسیم.

سعیدلو به موفقیت های دیگر ورزش در طی اجرای برنامه های دولت نهم و دهم اشاره کرد و گفت: ظرف مدت 5 سال شاهد توسعه خوبی در سطح اماکن ورزشی بودیم و این مسئله ورزش را برای برداشتن گامهای بعدی آماده تر می کند. تخصیص یک درصد از بودجه دولت به ورزش در سال 89 محقق شد و امیدواریم به یاری نمایندگان مردم در مجلس این مسئله در برنامه پنجم هم تحقق یابد.

وی با بیان اینکه یکی از اولویت های دولت توجه به ورزش همگانی است، گفت: توجه به ورزش همگانی و تاکید بیشتر بر این مسئله در راستای منویات مقام معظم رهبری در سال 89 با تدوین برنامه ها در الویت قرار گرفت و تداوم خواهد یافت. در کنار آن پژوهش و آموزش هم جایگاه خاص خود را دارند و در دستور کار ما قرار دارند.

رئیس سازمان تربیت بدنی با بیان اینکه امیدواریم بتوانیم در آینده گامهای بلندتر و مصمم تری برداشته شود، گفت: ما با همین حمایت ها در گوانگجو خواستن ها را به توانستن ها تبدیل کردیم و حماسه ای آفریدیم. امیدوارم کاروان محرم هم بتواند در ایام دهه محرم موفقیت های ورزش را دوچندان کند. این امید را داریم که این مسیر را با حمایت مسئولین در دوره بعد و با حضور شما قهرمانان و دیگر قهرمانان تداوم بخشیم و بتوانیم پرچم ایران را به اهتزار درآوریم.

سعیدلو خاطرنشان کرد: از رئیس جمهور می خواهیم که با حمایت خود انگیزه بخش ما در این مسیر نظام جمهوری اسلامی باشند.