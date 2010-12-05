گرگان به آرامستان جدید نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین ربیعی صبح یکشنبه در نطق پیش از دستور خود در جلسه شورای شهر گرگان افزود: با نگاهی گذرا می توان عمده ترین مسائل کنونی گرگان را ترافیک مرکز شهر، نیاز به بازنگری راه های ارتباطی و تکمیل ظرفیت آرامستان گرگان و نیاز به تعیین مکان جدید عنوان کرد.

وی با تاکید به ایجاد تغییرات اساسی در زیبا سازی میادین شهری تصریح کرد: یکی از هسته های اصلی سیمای شهر که در طول روز بیشترین نگاه شهروندان را به خود جلب می کند، میادین سطح شهر است که زیبائی آنها می تواند در روحیه شهروندان تأثیر بسیار زیادی داشته باشد.

وی همچنین شلوغی و ترافیک زیاد خیابان ها و هدر رفتن ساعت ها از وقت شهروندان در ترافیک را یکی از دغدغه های مسئولان برشمرد و اظهار داشت: می طلبد شهردار محترم، شورای شهر و مسئولان راهنمایی و رانندگی برای برون رفت از این معضل که با اعصاب و روان رانندگان و شهروندان محترم سروکار دارد فکری کرده و راهکار‌ی جهت اجرایی شدن آن پیشنهاد کنند.

عضو شورای شهر گرگان گفت: با وجود تلاش همکاران در مناطق شهرداری گرگان همچنان شاهد سرگردانی و طولانی شدن امور اداری شهروندان هستیم که این موضوع یکی از عوامل مهم نارضایتی مردم از شهرداری است.



ربیعی با بیان این مطلب و انتقاد به روند اداری پاسخگویی به ارباب رجوع در شهرداری گفت: متاسفانه نارضایتی شهروندان در بررسی تخلفات کمیسیون های ماده 100، تجدید نظر و همچنین در نوبت قرار دادن چند روزه ارباب رجوع برای بازدیدها بیشتر از بخش های دیگر است.



وی با ارایه پیشهاد کمیته بررسی اکرام ارباب رجوع افزود: پیشهاد می کنم کمیته ای جهت بررسی اکرام ارباب رجوع تشکیل شد تا این موانع را بررسی کرده و راهکارهای منطقی برای به حداقل رساندن زمان پاسخگویی به خواسته های شهروندان ارایه دهد.