۱۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۲۳

اتابک نادری:

سنگلج برای تعمیرات تا 28 آذرماه تعطیل است

سنگلج برای تعمیرات تا 28 آذرماه تعطیل است

مدیر تماشاخانه سنگلج از تعطیلی این سالن تئاتری به دلیل تغییرات سیستم صوتی و تعمیراتی دیگر تا 28 آذرماه خبر داد.

اتابک نادری در این باره به خبرنگار مهر گفت: این هفته سیستم صوتی تماشاخانه سنگلج تغییر پیدا می‌کند و امکانات جدیدی که در این خصوص خریداری شده در سنگلج نصب می‌شوند. همچنین چراغ‌های سوخته سالن تعویض می‌شوند و صحنه نمایش تماشاخانه سنگلج هم رنگ می‌خورد.

مدیر تماشاخانه سنگلج افزود: به دلیل همین تغییرات و تعمیرات تماشاخانه سنگلج در دهه اول ماه محرم تا 28 آذرماه که اجرای عمومی نمایش "ورودی پنج" رسول نقوی آغاز می‌شود، تعطیل است.

وی درباره امکان اجرای آیین‌های نمایشی در دهه اول ماه محرم در کافه تئاتر تماشاخانه سنگلج گفت: قرار بود دفتر نمایش‌های آیینی برنامه‌ای را در این خصوص در کافه تئاتر سنگلج داشته باشد ولی تا حالا برنامه مشخصی به ما اعلام نشده است.

