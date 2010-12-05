یونس عالی‌پور که در دفتر خبرگزاری مهر در قم حضور یافته بود در جمع خبرنگاران این دفتر با اشاره به اینکه توسعه و رفع مشکلات فرش دستباف همواره مورد توجه بوده است، ‌نمایشگاه فرش قم را داری دستاوردهای خوب توصیف کرد و بیان داشت: سعی ما این بود که در نمایشگاه خدمات خوبی ارائه دهیم و در این راستا هزینه تبلیغ نمایشگاه از سوی دولت پرداخت شد و همچنین مکان نمایشگاه برای اولین بار به صورت رایگان در اختیار شرکت‌کنندگان قرار گرفت.



عالی‌پور با تأکید بر اینکه فرش قم به تنهایی می‌تواند مشکل اشتغال این استان را حل کند اظهار داشت: توجه به صنعت فرش در استان موجب ایجاد انگیزه بیشتر در تولیدکنندگان می‌شود.



وی با اشاره به اینکه فرش‌های دستباف تولید ایران اغلب جنبه هنری دارد، گفت: همین امر باعث شده که این نوع فرش جایگاهی در مصرف داخل کشور نداشته باشند و تنها جهت صادرات تولید شوند.



عالی‌پور گران بودن فرش دستباف و دشوار بودن نگهداری آن را از دیگر عوامل موثر در عدم استقبال بازار مصرفی داخل کشور از فرش دستباف و روی آوردن به فرش ماشینی عنوان کرد.



وی با بیان اینکه فرش بخشی از هویت ایرانی است و ما در نظر داریم تا بازار داخلی را در زمینه استفاده از فرش دستباف تقویت کنیم گفت: در صنعت فرش در جهان ایران رقیبی بلامنازع و دارای پیشینه‌ای بسیار طولانی است و کشورهایی همچون ترکیه و چین تنها به کپی برداری از فرش ایرانی اقدام می‌کنند و هرگز نمی‌توانند پیشینه فرش ایران را از آن خود کنند.



نقد موجب پیشرفت می‌شود



طی سخنانی با اشاره به برکات نقد مسئولین توسط رسانه‌ها گفت: نقد موجب دوری افراد از تعصبات شخصی شده و موجبات پیشرفت را فراهم میکند.



وی با اشاره به اینکه افراد در نقد یکدیگر اهداف مختلفی دارند اظهار داشت: نقد یا در راستای تخریب صورت می‌گیرد که این امر مانع رشد خواهد بود و یا در جهت کمک کردن و رفع مشکلات خواهد بود که موجبات رشد، توسعه و دست‌یابی به موفقیت را فراهم می‌کند.



وی در ادامه با اشاره به جایگاه ویژه شهر قم در کشور و جهان اسلام ابراز داشت: افرادی که ساکن شهر قم هستند و در این شهر خدمت می‌کنند باید پایبندی بیشتر نسبت به رعایت شئونات اسلامی و دینی در رفتارشان مشهود باشد.



وی در ادامه با اشاره به 5 ماه فعالیت خود در استان قم گفت: سازمان بازرگانی در این 5 ماه سعی داشته است از تمامی افکار در پیشبرد برنامه‌های خود استفاده کند.

رئیس سازمان بازرگانی قم ادامه داد: همواره سعی کرده‌ایم تا از مسائل حاشیه‌ای دور باشیم و تنها تلاشمان رفع مشکلات و خدمت‌رسانی به مردم باشد.



قم با 21 کشور روابط تجاری برقرار می‌کند



وی در ادامه به اعزام هیئت‌های خارجی به کشورهای مختلف به منظور عقد قرارداد اشاره کرد و بیان داشت: سازمان بازرگانی استان قم تفکر جدیدی در بازرگانی خارجی ایجاد کرده است.



رئیس سازمان بازرگانی قم افزود: این سازمان 21 کشور را به عنوان کشور هدف انتخاب کرده و به دور از تشریفات اقدام به اعزام هیئت تجاری با کارشناسان مجرب داشته است تا با شناسایی بازار این کشورها و نیاز آنان، اطلاعات مختلف را جمع‌آوری کرده تا در اختیار تجار ایرانی قرار گیرد.

عالی‌پور تأکید کرد: توجه به بازرگانی خارجی در قم در حال رشد و توسعه است و نگاه ما این است که بتوانیم تحولی را در بخش صادرات قم ایجاد کرده و فرصت‌های ایده آلی برای تولیدات این شهر فراهم کنیم.



رئیس سازمان بازرگانی قم همراه نبودن گروه خبری با هئیت‌های تجاری اعزام به خارج را یکی از ضعف‌های این هیئت‌های اعزامی برشمرد و بیان کرد: سازمان بازرگانی در اعزام هیئت‌های تجاری، حضور خبرنگاران را مورد توجه قرار خواهد داد.



صنعت چوب در قم نیازمند توجه بیشتر است



وی در ادامه سخنان خود به جایگاه قم در بخش صنعت مبل و چوب اشاره کرد و بیان داشت: قم در این بخش دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی در زمینه پیشنه و استادکار است و آمادگی لازم در جهت جهشی بزرگ در این صنعت در استان وجود دارد و ما باید تلاش کنیم تا این استعداد بالقوه را بالفعل تبدیل کنیم.



رئیس سازمان بازرگانی قم با تأکید بر ایجاد زیرساخت‌های لازم در این بخش بیان داشت: تلاشی که در زمینه صنعت فرش در قم درحال شکل گیری است باید در بخش مبل و چوب نیز صورت گیرد تا قم بتواند به جایگاه واقعی خود در این صنعت در جهان دست پیدا کند.

وی به اعزام هیئت تجاری به کشور ازبکستان اشاره داشت و بیان کرد: دربخش صنعت مبل و چوب قرارداد خوبی با کشور ازبکستان منعقد شده است.



مشکل پروانه‌های موقت حل می‌شود



عالی‌پور در ادامه با اشاره به پروانه‌های موقت بازرگانی ابراز کرد: با توجه به مشکلاتی که در قانون نظام صنفی وجود داشت این قانون احتیاج به اصلاحات اساسی دارد که در حال حاضر این قانون مراحل اصلاح خود را می‌گذراند و ما امیدواریم با تصویب قانون جدید بسیاری از مشکلاتی که در مورد پروانه‌های موقت وجود دارد مرتفع شود.



وی در ادامه به ضرورت ورود جوانان به عرصه بازرگانی خارجی اشاره کرد و ابراز داشت: سازمان بازرگانی بر این باور است که باید از جوانان در عرصه بازرگانی استفاده کند و در این راستا تمهیداتی نیز درنظر گرفته است.



رئیس سازمان بازرگانی استان قم ادامه داد: اطلاعاتی که هئیت‌های اعزامی به کشورهای مختلف جمع‌آوری کرده‌اند در اختیار جوانان علاقمند به بازرگانی خارجی قرار می‌گیرد تا این افراد با اطلاع کامل و دید باز وارد عرصه فعالیت شوند.



هدف ما تلفیق روش‌ سنتی و مدرن در تجارت است



وی در ادامه با تأکید بر اینکه سازمان بازرگانی به دنبال تلفیقی از روش‌های سنتی و مدرن در تجارت است ابراز کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی، تشریفات بازرگانی، مذاکره، فنون تجارت، تبیین قانون واردات و صادرات از اقداماتی است که سازمان بازرگانی برای به روز کردن فعالیت‌های بازرگانان استان انجام داده و استقبال جوانان از این دوره‌ها نیز قابل توجه است.

عالی‌پور در ادامه با اشاره به بازرگانی بین استانی بیان کرد: بخشی از تولیدات استان قم مانند آجر، مرغ و تخم مرغ؛ مازاد بر نیاز استان است که به دیگر استان‌های کشور صادر می‌شود.



طرح هدفمندکردن یارانه‌ها اقدام شجاعانه از سوی دولت است



وی در ادامه سخنان خود به طرح هدفمند کردن یارانه‌ها اشاره کرد و بیان داشت: با کار رسانه‌ای که صورت گرفته عموم مردم اطلاعات کافی در زمینه این طرح را دارند.



رئیس سازمان بازگانی استان قم افزود: سالهای متمادی است که خانواده‌های فقیر از کمترین یارانه و خانواده‌های مرفه از بیشترین یارانه دولت استفاده می‌کنند که این هرگز نمی‌تواند عدالت باشد.



وی با تأکید بر اینکه اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها اقدام شجاعانه از سوی دولت است اظهار کرد: دراین طرح تمامی جوانب به خوبی درنظر گرفته شده است و با پرداخت یارانه نقدی خانواده‌ها می‌توانند یارانه خود را مدیریت کنند و از این طریق در مصرف انرژی نیز صرفه جویی خواهد شد.



عالی‌پور با اشاره به برخی جوسازی‌ها درمورد اجرای این طرح بیان داشت: نداشتن اطلاعات کافی، تجربیات تلخ گذشته و دشمنی با نظام و انقلاب از جمله عواملی است که باعث شده تا برخی از افراد درباره این طرح اقدام به جوسازی داشته باشند که با لطف و مدد الهی تمام موانع برطرف خواهد شد و این طرح به بهترین نحو ممکن اجرایی خواهد گردید.