دومین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی تشکلهای کشور گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، دومین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی تشکلهای کشور به منظور ارتقاء سطح بهره وری توانمندیهای صادراتی تشکل های کشور و ایجاد بستر مناسب برای تعامل بین بخشی و همچنین استفاده از پتانسیل های موجود در سطح کشور امروز یکشنبه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز به کار کرد.

در این نمایشگاه تمامی اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن استانها و اتاقهای مشترک بازرگانی ایران و سایر کشورها، اتحادیه ها، سندیکاها، انجمن ها، شوراهای بازرگانی و مراکز آموزشی تحقیقاتی، پژوهشی حضور دارند.

این نمایشگاه به منظور معرفی توانمندیهای تشکلهای کشور، هم افزایی توان تشکل ها با حضور در فضای مشترک با مذاکره و تعامل و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه گذاری تا هفدهم آذرماه به کار خود ادامه می دهد.

همچنین محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز در همایشی که در حاشیه این نمایشگاه برگزار شد گفت: تشکلهای صادراتی باید در سطح منطقه از ظرفیتهایی نظیر اکو و G8 به خوبی استفاده کرده و در راه اعتلای صادرات منطقه ای گام بردارند.

وی افزود: چنانچه آسیا بخواهد در ربع اول قرن بیست و یکم به سهم بایسته جمعیتی، جغرافیایی و منابع خود در اقتصاد جهانی دست یابد یکی از اصلی ترین کارها ایجاد ارتباط اقتصادی میان شرکت ها است و این جز با همکاری اتاقهای بازرگانی امکان پذیر نیست.

نهاوندیان ادامه داد: در حرکت رو به جلویی که در قرن بیست و یکم با آن روبرو هستیم انتقال مرکز ثقل تجارت جهانی از غرب به شرق صورت گرفته و آسیا در مناسبات جهانی اهمیت بیشتری یافته است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ادامه داد: بسیاری از کشورهای آسیایی تراز تجاری مثبت دارند اما متاسفانه در تجارت خدمات تراز منفی دارند، این در حالی است که کشورهای شمال در تجارت خدمات نقش مناسبی را به خود اختصاص داده و نرخ های بالای رشد اشتغال و تولید ناخالص را تجربه کرده اند.

وی ادامه داد: با تحلیل این موضوع می توان دریافت که خدمات مربوط به تجارت کالایی در جنوب آسیا است و خدمات تجاری در کشورهای غربی و شمالی صورت می گیرد. در عین حال، هنوز حوزه خدمات مورد توجه کشورهای آسیا و جنوب قرار نگرفته است.