ورزش ایران باید چهار سال دیگر دوم آسیا شود/ باید دست در دست هم دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد صبح امروز یکشنبه در مراسم تجلیل از مدال آوران و قهرمانان بازیهای آسیایی ضمن بیان این مطلب گفت: بسیار خوشحالم که ورزش ایران توانست در این دوره از بازیها به چنین موفقیتی دست پیدا کند.

وی ادامه داد: ورزشکاران ما یک پله بزرگ را بالا امده اند. حالا باید ببینیم برای آینده چه باید کرد. ما تا رسیدن به قله های بالاتر هنوز فاصله داریم. باور من این است که ورزشکاران ایرانی می توانند و ما می توانیم به سرعت به بالاترین قله ها برسیم.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش گفت: باید تقسیم کار شود بین ما و شما. دولت باید همه امکانات را برای ورزش ایران فراهم کند. از سعیدلو و علی آبادی می خواهم بهترین امکانات برای جوانان ورزشکار ایرانی در سراسر سرزمین مقدس فراهم کنند. ما این کار را با افتخار انجام می دهیم.

دکتر احمدی نژاد خاطرنشان کرد: روز آخر بازیهای آسیایی آقای علی آبادی مصاحبه کرد و در پاسخ به سوال خبرنگار که پرسید گام بعدی چیست گفت ما برنامه ریزی کردیم برای 30 طلا. من از این اظهار نظر هم خوشحال شدم و هم یک مقداری احساس کردم که شاید در ارزیابی ها قدر و توانمندی جوان ایران زمین آنطور که باید و شاید برآورد نشده است. اینهایی که می‌گویم روی حساب می گویم. من ورزشکار نیستم اما ورزشکاران را دوست دارم. من حساب کردم اگر از الان برنامه ریزی کنیم. امکانات را فراهم کنیم چهار سال آینده که البته وسطش یک پله تمرینی به اسم المپیک وجود دارد، همت ها را جمع کنیم افق نگاه را ببریم بالا. هدف بعدی دوم آسیایی خواهد بود .

وی ادامه داد: اگر از الان دست به دست هم بدهیم این هدف قابل قبول تحقق است. فنونش را هم به آقای سعیدلو گفتم که باید چیکار کند. به سعیدلو و علی آبادی گفتم جوانها را باور کنند امکانات را در اختیارشان قرار بدهید خواهید دید که می درخشند.

متن کامل صحبت های رئیس جمهور در مراسم تجلیل از قهرمانان و مدال آوران متعاقبا منتشر خواهد شد.