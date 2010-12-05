۱۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۰۸

از ابتدای سالجاری؛

32 میلیون دلار فرش دستباف از آذربایجان غربی صادر شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی از صدور فرش دستباف استان به ارزش 32 میلیون دلار به خارج از کشور از ابتدای سالجاری تا کنون خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جعفر صادق اسکندری ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه این میزان فرش به کشورهای آسیایی و اروپایی صادر شده، افزود: هم اکنون 105 هزار بافنده فرش در آذربایجان غربی سالانه 46 هزار متر مربع فرش دستباف تولید می کنند.

وی با اشاره به اینکه از این تعداد فرشباف 9 هزار نفر تا کنون تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته اند، بیان داشت: در راستای حمایت از فرش دستباف استان طی بهمن ماه امسال خانه فرش در تکاب دایر و در اسفند ماه جشنواره فرش در ارومیه برگزار می شود.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی همچنین با اشاره به فعالیت 46 تعاونی فرش روستایی و 17 اتحادیه صنفی تولید کنندگان فرش در استان، اظهار داشت: هم اکنون 110 هزار بافنده فرش در 35 هزار واحد قالی بافی در استان فعالند که برای 37 هزار نفر از این افراد کارت شناسایی قالیبافی و مجوز کسب صادر شده است.

اسکندری با اشاره به فعالیت 12 مجتمع بزرگ قالیبافی و 90 واحد کارگاه در صنعت فرش دستباف آذربایجان غربی، خاطر نشان کرد: تا کنون از محل اعتبارات بنگاههای زود بازده اقتصادی دو هزار و 230 میلیارد ریال تسهیلات بانکی به فعالان صنعت فرش دستباف استان پرداخت شده است.

