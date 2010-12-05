به‌گزارش خبرگزاری مهر، یکشنبه 14 آذر ماه از ساعت 30/14 تا 30/20 در سالن شماره دو سینما سپیده مستندهای "سیراف" مهدی اسدی، "شاعر مصلح" پژمان مظاهری‌پور، "فالگوش" محمدرضا فرزاد، "هائیتی زنده است" عابدین مهدوی، "دایی والیا" نیکولای داوتیان، "جنایت در سکوت" بهروز نورانی‌پور، "آسکو" محمدعلی هاشم‌زهی، "حقیقت گمشده" محمدعلی فارسی، "پرستوریکای من" رابین هسمن و "اقلیت و اکثریت" سعید ابوطالب روی پرده می‌روند.

همچنین دوشنبه 15 آذر ماه از ساعت 30/11 تا 30/20 مستندهای "همنوا با زینب" عبدالرسول آذرشب، "ملاقات پشت دیوار اشرف" مرتضی پایه‌شناس، "تکیه کن" محسن خانجهانی"، "سر بر شانه آسمان" احمد جان‌میرزایی، "مردمی که همه چیز، همه چیز، همه چیز دارند" شهرام درخشان، "بیست و هشتم صفر" سیاوش سرمدی، "مادران سربرنیتسا" رضا برجی، "فیروزه اسلام" سعادتعلی سعیدپور، "زنده رود" جمال اسکویی و "سرزمین گاز" جاش فاکس نمایش داده می‌شود.

ادامه برنامه اکران دائمی آثار مستند در سالن شماره 2 سینما سپیده نیز متعاقباً به اطلاع عموم علاقمندان خواهد رسید.



