پولانسکی شش جایزه اسکار اروپا را به خانه برد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری فرانسه این فیلم علاوه بر جایزه بهترین فیلم سینمایی، برنده جوایز بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر نقش اول مرد، بهترین فیلمنامه، بهترین طراحی صحنه و بهترین موسیقی متن شد. مراسم این دوره جوایز آکادمی فیلم اروپا شنبه شب در تالین پایتخت استونی برگزار شد.

فیلم تازه پولانسکی درباره نویسنده‌ای است که استخدام می‌شود تا خاطرات رئیس جمهوری کشته‌ شده انگلستان را تکمیل کند و او در این میان پی به رازی می‌برد که سرانجام موجب کشته شدنش می‌شود. پولانسکی از طریق ارتباط زنده اینترنتی برای حضار در این مراسم سینمایی سخنرانی کرد.

جوایز سینمایی اروپا اولین بار در سال 1988 میلادی راه‌اندازی شد، برندگان این دوره از رقابت‌ها توسط دو هزار و 300 نفر از اعضای آکادمی اسکار شامل بازیگران، کارگردانان، تهیه‌کنندگان و منتقدان انتخاب شدند.