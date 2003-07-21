ابومازن امروز با مبارك در قاهره ديدار مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر ، روزنامه مصري الاهرام نوشت : بررسي اوضاع مناطق اشغالي و راههاي تكميل اجراي نقشه راه از مهمترين محورهاي مورد بحث در گفتگوهاي ابومازن و مبارك خواهد بود.

دكتر غسان الخطيب وزير كار فلسطين نيز در مورد اهميت سفر ابومازن به مصر پيش از ديدار وي از آمريكا گفت : اين ديدار در چارچوب تماسهاي پياپي ميان مصر و تشكيلات خودگردان صورت مي گيرد.

به گفته وي ، ابومازن در ديدار از آمريكا ، اهميت اتخاذ راهكار فراگير براي اجراي نقشه راه بر اساس برنامه هاي زمان بندي شده مشخص و تحت نظارت بين المللي را مورد تاكيد قرار خواهد داد.

دكتر نبيل شعث وزير امور خارجي فلسطين نشست مبارك و ابومازن را راهبردي و حائز اهميت خواند. وي مصر را همپيمان دايمي ملت فلسطين خواند.

گفتني است نشست عصر گذشته شارون و ابومازن نخست وزيران اسراييل و فلسطين كه در منزل شارون در قدس غربي برگزار شد به گفته مقامات فلسطيني ديداري پرتنش بود كه دو ساعت و نيم به طول انجاميد.

ابومازن روز گذشته چهارمين ديدار خود را با آريل شارون نخست وزير اسراييل با محوريت موضوع آزادي اسيران فلسطيني و رفع محاصره عرفات رييس تشكيلات خودگردان فلسطين انجام داد كه به گفته مقامات فلسطيني اين ديدار زياد اميدوار كننده نبوده است .

تنها نكته اي كه مي توان به چهارمين ديدار ابومازن و شارون اشاره كرد موافقت طرفين بر تشكيل يك كميته مشترك براي بررسي موضوع اسيران فلسطيني است .

ابومازن پيش از نشست با شارون ، اعلام كرده بود كه عدم پاسخگويي اسراييل به درخواستهاي فلسطيني نوعي وقت كشي و عدم تمايل اين رژيم در اجراي نقشه راه تلقي مي كند.

منابع فلسطيني تصريح كردند كه ابومازن خواستار پاسخهاي روشن اسراييل در مورد مسايلي شد كه در ديدارهاي گذشته اش با شارون مطرح شده بود، از جمله مساله اسيران ، بازداشت شدگان ، ديوار جداكننده ، بنادر و فرودگاهها .

منابع اسراييلي اعلام كردند كه معيارهايي كه دولت اسراييل در انتخاب اسيراني كه قرار است آزاد شوند در صدر مذاكرات شارون و ابومازن بود.

اين منابع به روزنامه اسراييلي هاآرتص گفتند كه شارون بر برچيدن آنچه تاسيسات زيربنايي سازمانهاي مسلح فلسطيني ناميده ، به عنوان شرط آزادي صدها اسير فلسطيني تاكيد كرده است .

در اين حال هشام عبدالرازق وزير امور اسيران فلسطيني نسبت به تعهدات طرف اسراييلي ابراز بدبيني كرد و گفت صهيونيستها تاكنون از رفتار با فلسطيني ها به عنوان شريك روند صلح امتناع كرده اند .





