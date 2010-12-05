غلامرضا مصباحی مقدم عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز در گفتگو با خبرنگار مهر در بیان اینکه جلسه جامعتین با چه هدفی و با حضور چه گروه هایی برگزار می شود، افزود: پس از حوادث انتخابات سال گذشته گفتگوهایی به گوش می رسید که حکایت از مخدوش کردن مرزهای اصولگرایی داشت.

وی افزود : بنابراین جامعتین که متشکل از جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است، تصمیم گرفت با تشکیل کمیته ای به تعریف و بیان مبانی و شاخص های اصولگرایی بپردازد. بر این اساس این اقدام نیز انجام شد.

این چهره اصولگرا گفت : جلسه جامعتین با همه احزاب ، گروه ها و چهره های شاخص های اصولگرایی است پیش بینی می شود که با استقبال تمامی مجموعه ها و گروه های اصولگرا روبرو شود.

مصباحی مقدم تاکید کرد: مبنای این جلسه برای انسجام بخشی و وحدت بیشتر در میان اصولگرایان است و هدف آن تنها همگرایی میان اصولگرایان است.