۱۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۵۹

مصباحی مقدم در گفتگو با مهر:

همه چهره‌های اصولگرا درجلسه پنجشنبه دعوتند/ همگرایی تنها هدف جلسه

عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز گفت: جلسه جامعتین پنجشنبه این هفته با حضور تمامی احزاب و گروه ها و چهره های شاخص اصولگرایی برای تقویت همگرایی برگزار می شود.

غلامرضا مصباحی مقدم عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز در گفتگو با خبرنگار مهر در بیان اینکه جلسه جامعتین با چه هدفی و با حضور چه گروه هایی برگزار می شود، افزود: پس از حوادث انتخابات سال گذشته گفتگوهایی به گوش می رسید که حکایت از مخدوش کردن مرزهای اصولگرایی داشت.

وی افزود : بنابراین جامعتین که متشکل از جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است، تصمیم گرفت با تشکیل کمیته ای به تعریف و بیان مبانی و شاخص های اصولگرایی بپردازد. بر این اساس این اقدام نیز انجام شد.

این چهره اصولگرا گفت : جلسه جامعتین با همه احزاب ، گروه ها و چهره های شاخص های اصولگرایی است پیش بینی می شود که با استقبال تمامی مجموعه ها و گروه های اصولگرا روبرو شود.

مصباحی مقدم تاکید کرد: مبنای این جلسه برای انسجام بخشی و وحدت بیشتر در میان اصولگرایان است و هدف آن تنها همگرایی میان اصولگرایان است.

