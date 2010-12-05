نگاه به کارفرما باید مبنی بر اعتماد باشد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمد نهاوندیان در جلسه مشترک روسای اتاقهای بازرگانی سراسر کشور با رئیس سازمان تامین اجتماعی افزود: سازمان تامین اجتماعی یکی از سازمانهایی است که با کارآفرینان ارتباط مداوم دارد و اتاق بازرگانی به طور خاص با این سازمان تعامل اجرایی در فرایند فعالیتهای مشترک دارد.

وی پایش و پیگیری اجرای اصل 44 قانون اساسی را مهمترین وظیفه سازمان تامین اجتماعی دانست و گفت: برنامه ریزی برای تحقق نگاه جدید به اصل 44 و ایجاد پارادایم جدید مهمترین مسئله بخش خصوصی و سازمان تامین اجتماعی است.

نهاوندیان وظیفه اصلی سازمان تامین اجتماعی را گسترش پوشش تامین اجتماعی برای کارفرما و کارگر در سطح اقتصاد کشور برشمرد و ادامه داد: با ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی چه تغییری توانسته در فضای اقتصادی کشور ایجاد شود و پاسخ به این مسئله باید مورد توجه جدی بخش دولتی و بخش خصوصی قرار گیرد تا اهداف اصلی این اصل اجرا شود و به بیراهه نرود.

باید ورود فعالیت بخش خصوصی در بخش تامین اجتماعی باز شود

وی با اشاره به تجربه کشورهای توسعه یافته در وجود سازمان تامین اجتماعی متعدد گفت: بخش خصوصی می‌تواند در بخش تامین اجتماعی فعالیت کند و نمونه آن را می توان در کشورهای دیگر مشاهده کرد و باید درب ورود بخش خصوصی به این بخش باز شود.

نهاوندیان اضافه کرد: زمانی برخی از حوزه‌ها برای حضور بخش خصوصی با موانعی روبرو بود و تحقق چنین امری جزو محالات به شمار می رفت اما اکنون بخش خصوصی با حضور فعال توانسته بهتر از بخش دولتی آن حوزه را مدیریت کند.

وی سازمان تامین اجتماعی را به عنوان یک بنگاه اقتصادی فعال در کشور خواند و گفت: حضور این سازمان خدماتی به عنوان یک فعال اقتصادی مسئله‌ای قابل بررسی و پردازش است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران به قانون رفع موانع تولید و تاثیر این قانون در فضای اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: اجرای این قانون فرصت خوبی برای آسان سازی و روان کردن بنگاه‌های اقتصادی بود که روند اجرایی آن در سازمان تامین اجتماعی قابل بررسی است.

رفتار سازمانهای خدماتی عامل مهمی در تشویق سرمایه گذاران است

وی در ادامه سخنان خود رفتار سازمانهای خدماتی را عامل مهم در تشویق سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری در امور تولیدی و خدماتی و بهبود فضای کسب و کار دانست و گفت: مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های تامین اجتماعی میان کارفرما و کارگر بعضا بیش از شش ماه است و در این عرصه نگاه به کارآفرین باید به عنوان یک فرد مجرم نباشد.

نهاوندیان همپنین اصفهان را شهر هنر و فرهنگ خواند و گفت: این شهر معدن ظرافت، صناعت، دقت و لطف و عنایت است.