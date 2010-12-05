پردیس دانشگاه مالک اشتر شمالغرب کشور راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی پورصالحی صبح یکشنبه در جلسه هماهنگی راه اندازی و آغاز بکار این مرکز، افزود: در مرحله نخست فعالیت این دانشگاه از نیمه دوم امسال دوره های آموزشی در پنج رشته فنی با همکاری دانشگاه صنعتی ارومیه آغاز می شود.

وی در ادامه اظهار داشت: از سال تحصیلی آینده نیز با جذب دانشجو از داوطلبان کنکور سال 90 دوره های تحقیقاتی و آموزشی در زمینه های علوم و فنون نوین در بخش صنایع و الکترونیک در این واحد دانشگاهی برگزار می شود.

سید جواد محمودی معاون امورعمرانی استاندار آذربایجان غربی نیز در این جلسه با اشاره آمادگی استان در اختصاص فضای آموزشی مورد نیاز دانشگاه مالک اشتر گفت: ارتقای شاخص های آموزش عالی از مهمترین برنامه های مدیریت عالی استان بوده که با فراهم ساختن زمینه استقرار این واحد آموزشی گام مهمی در این راستا برداشته می شود.

پردیس آموزشی شمال غربی دانشگاه مالک اشتر در ارومیه بر اساس مصوبه دور سوم سفر استانی هیئت دولت به آذربایجان غربی راه اندازی می شود.

در این جلسه مقرر شد در مرحله نخست دانشگاه مالک اشتر در قالب تفاهم نامه ی همکاری با دانشگاه صنعتی ارومیه از نیمه دوم امسال برنامه های آموزشی را آغاز کند.

همچنین مقرر شد سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی زمین مورد نیاز برای ساخت فضای آموزشی دانشگاه مالک اشتر در ارومیه را تامین کند.