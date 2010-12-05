  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۱۷

در ارومیه؛

پردیس دانشگاه مالک اشتر شمالغرب کشور راه اندازی می شود

پردیس دانشگاه مالک اشتر شمالغرب کشور راه اندازی می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس پژوهشکده علوم و فناوری دانشگاه مالک اشتر در شمالغرب کشور از راه اندازی پنجمین پردیس آموزشی این دانشگاه در ارومیه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی پورصالحی صبح یکشنبه در جلسه هماهنگی راه اندازی و آغاز بکار این مرکز، افزود: در مرحله نخست فعالیت این دانشگاه از نیمه دوم امسال دوره های آموزشی در پنج رشته فنی با همکاری دانشگاه صنعتی ارومیه آغاز می شود.

وی در ادامه اظهار داشت: از سال تحصیلی آینده نیز با جذب دانشجو از داوطلبان کنکور سال 90 دوره های تحقیقاتی و آموزشی در زمینه های علوم و فنون نوین در بخش صنایع و الکترونیک در این واحد دانشگاهی برگزار می شود.

سید جواد محمودی معاون امورعمرانی استاندار آذربایجان غربی نیز در این جلسه با اشاره آمادگی استان در اختصاص فضای آموزشی مورد نیاز دانشگاه مالک اشتر گفت: ارتقای شاخص های آموزش عالی از مهمترین برنامه های مدیریت عالی استان بوده که با فراهم ساختن زمینه استقرار این واحد آموزشی گام مهمی در این راستا برداشته می شود.

پردیس آموزشی شمال غربی دانشگاه مالک اشتر در ارومیه بر اساس مصوبه دور سوم سفر استانی هیئت دولت به آذربایجان غربی راه اندازی می شود.

در این جلسه مقرر شد در مرحله نخست دانشگاه مالک اشتر در قالب تفاهم نامه ی همکاری با دانشگاه صنعتی ارومیه از نیمه دوم امسال برنامه های آموزشی را آغاز کند.

همچنین مقرر شد سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی زمین مورد نیاز برای ساخت فضای آموزشی دانشگاه مالک اشتر در ارومیه را تامین کند.

کد خبر 1204203

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها