تصویر ماهواره ای از مرتفع ترین برج جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، این برج با ارتفاع 828 متر به اندازه ای مرتفع است که ماهواره Geo-Eye-1 برای عکس گرفتن از این برج در ارتفاع 680 متری مدار زمین به بزرگنمایی زیادی نیاز نداشته باشد.

برج خلیفه که با هزینه 1.5 میلیارد دلار ساخته شده است در ژانویه سال 2010 افتتاح شده و مورد بهره برداری قرار گرفت و به تازگی به صحنه فیلمبرداری جدیدترین قسمت سری فیلمهای "ماموریت غیر ممکن" تبدیل شده است.

این برج 162 طبقه شاید در حال حاضر عنوان بلندترین برج جهان را به خود اختصاص داده باشد، اما به طور قطع پاک ترین و سبزترین سازه جهان نیست، زیرا روزانه 250 هزار گالن آب مصرف کرده و در پر مصرف ترین ساعات نیاز الکتریکی این ساختمان عظیم به اندازه انرژی مصرفی 500 هزار لامپ 100 وات خواهد بود! در دوره ای از تمدن که حفظ انرژی و سازگاری با محیط زیست از دغدغه های حیاتی زندگی بشر به شمار می رود، صرف چنین حجمی از انرژی و منابع طبیعی چندان قابل قبول به نظر نمی آید.

بر اساس گزارش ان بی سی، از دیگر آثار زیست محیطی حضور آسمانخراش در یک منطقه، به گفته دانشمندان دانشگاه ییل، تاثیر این سازه ها بر آب و هوای منطقه به واسطه افزایش میزان بخارهای شیمیایی و کاهش دادن رطوب هوا است، همچنین در چنین نواحی شدت رعد و برقها نیز افزایش پیدا می کند.