کمیته امداد منحل یا ادغام نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حسین انواری شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان لرستان در پاسخ به سئوالات خبرنگار مهر در اظهاراتی کوتاه در زمینه برخی شائبه ها و شایعات در مورد تغییر ساختار این نهاد، تصریح کرد: کمیته امداد در هیچ سازمان یا وزارتخانه ای ادغام نخواهد شد.

وی همچنین در مورد انحلال این سازمان در جریان هدفمندی یارانه ها نیز تاکید کرد: همچنین برنامه ای برای انحلال کمیته امداد نیز وجود ندارد.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود ظرفیت خدمات دهی کمیته امداد را 4.5 میلیون نفر ذکر کرد و بیان داشت: این در حالیست که مواردی که به صورت اورژانسی به آنها خدمات ارائه می شود بین سه تا چهار میلیون نفر هستند.

انواری با اشاره به اجرای برنامه های فرهنگی در کمیته امداد، عنوان کرد: این روند به گونه ای است که میزان طلاق ها در ازدواجهای صورت گرفته در خانواده های تحت پوشش کمیته امداد به صفر رسیده است.

وی همچنین با اشاره به فعالیتهای کمیته امداد برای اشتغال خانواده های تحت پوشش، بیان داشت: در سال گذشته بیش از چهار هزار و 500 فارغ التحصیل دانشگاهها که تحت پوشش این نهاد بودند در قالب طرح کارورزی جذب دستگاههای مختلف شدند.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور از تشکیل تعاونیهای دانشجویی در برخی استانهای کشور خبر داد و بیان داشت: منابع مالی کمیته امداد از سه محل منابع دولتی، مردمی و واحد اقتصادی کمیته امداد تامین می شود.

انواری از تحت پوشش قرار دادن 100 هزار دانشجو خبر داد و گفت: همچنین در حال حاضر 800 هزار دانش آموز، یک میلیون زن سرپرست خانوار، 1.5 میلیون سالمند و 350 هزار یتیم تحت پوشش خدمات کمیته امداد قرار دارند.

وی از وجود 400 هزار حامی یتیمان در کنار کمیته امداد خبر داد و بیان داشت: این در حالی است که هم اکنون 100 هزار نیروی داوطلب از جمله پزشک، مهندس، پرستار، کسبه و ... در کنار کمیته امداد فعالیت می کنند.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور به اعتبارات این نهاد اشاره کرد و بیان داشت: به طور متوسط سالانه یک هزار و 700 میلیارد تومان کمک دولتی به این نهاد می شود.

انواری از 700 میلیارد تومان کمک مردمی در قالب زکات، صدقات، هدایا و ... خبر داد و عنوان کرد: درآمد واحد اقتصادی کمیته امداد نیز بین 40 تا 50 میلیارد تومان است.

وی همچنین در مورد مسکن مددجویان نیز یادآور شد: سال گذشته جشن واگذاری 100 هزار واحد مسکونی به مددجویان را در کل کشور برگزار کردیم.