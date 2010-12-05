الگوی ایرانی - اسلامی مرجع پیشرفت کشورهای غربی بوده است

علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر تعریف الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت گفت: تعریف و تدوین چنین الگویی مسئله جدید و خاص مقطع زمانی کنونی نیست.

وی افزود: پیش از این نیز هم در فرمایشات مقام معظم رهبری و امام راحل (ره) نیز تاکید شده بود که باید رویکرد جامعه با بینش اسلامی و ایرانی باشد.

بروجردی ادامه داد: الگوی پیشرفت اسلامی و ایرانی با توجه به توانمندی های بالقوه ایران و میراث ایرانی و اسلامی ما باید تدوین و همواره مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه غرب با نگاه به شرق و ایران توانسته است به مدارج کنونی برسد، افزود: الگوی ایرانی و اسلامی مرجع کشورهای غربی بوده است و آنها با استفاده از تجربیات و میراث ایران و اسلام توانسته اند به این جایگاه برسند و ما نیز باید با تدوین چنین الگویی مسیر تعالی را بیش از پیش طی کنیم.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه تدوین الگوی ایرانی - اسلامی پیشرفت، تحول جدیدی را در کشور بوجود می آورد افزود: در این الگو باید حتما توجه شود که توانمندی های ایران اسلامی احیا شود و تولید گری علم و دانش برای جامعه بشری بیش از پیش انجام شود.

بروجردی گفت: اینها سیاست راهبردی مهمی است که تجربیات آن در دو دهه گذشته در کشور به دست آمده است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تاکید کرد: جمهوری اسلامی توانمندی و ظرفیت این را دارد که الگوی اسلامی - ایرانی برای جامعه بشری تعریف و آن را احیا کند با توجه به اینکه دانشمندان و دانشجویان ما در تمامی المپیادهای سراسری و مراکز مهم علمی اروپا و آمریکا در صدر جدول قرار دارند این نشان می دهد که این ظرفیت در جمهوری اسلامی وجود دارد و باید آن را احیا کنیم.