  1. هنر
  2. سایر
۱۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۰۰

شیردل به مهر خبر داد:

تهران دهه 30 در یک رمان تصویر می‌شود

سیمین شیردل نگارش رمان جدیدش را که در حال و هوای تهران در دهه 30 می‌گذرد، آغاز کرد.

سیمین شیردل با اعلام اینکه رمان "مثل هیچ‌کس" وی به تازگی توسط نشر البرز منتشر شده است، به خبرنگار مهر گفت: با مشخص شدن تکلیف رمان "مثل هیچ‌کس" به تازگی نگارش رمان دیگری را آغاز کرده‌ام که به تاریخ ایران در دهه 30 می‌پردازد.

وی ادامه داد: از آنجا که داستان این رمان در زمانی می‌گذرد که خاطرات و شناخت زیادی از آن ندارم در نتیجه نگارش آن نیاز به پژوهش دارد و روند نگارش آن با سرعت زیادی پیش نمی‌رود.

نویسنده رمان "آرام" با اشاره به اینکه خاطرات مادرش بخشی از این داستان را شکل می‌دهد عنوان کرد: در این داستان که هنوز نامی برای آن مشخص نکرده‌ام به شخصیت‌هایی که در آن دوران به جاهل‌ها معروف بودند نیز می‌پردازم و بخشی از مطالعاتم درباره این شخصیت‌ها، رفتارهایشان و تاثیرشان بر جامعه است.

شیردل در پایان گفت: رمان عاشقانه "نقطه سر خط" از دیگر کتاب‌های آماده چاپم است که در انتظار دریافت مجوز است.

ناشر آثار سیمین شیردل انتشارات البرز است که طبق توافقات اولیه رمان در دست نگارش وی را نیز همین ناشر منتشر خواهد کرد.

کد مطلب 1204210

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها