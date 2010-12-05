سایه خشکسالی بر شهر پرتقال

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، وجود بیش از 30 هزار هکتار انواع باغات آبی و دیم با تنوع مختلف آب و هوایی که انواع میوه ها در سطح شهرستان داراب در جنوب شرقی استان فارس از این شهرستان به یکی از قطبهای باغبانی و مرکبات استان در ساخته است.

ازجمله مهمترین محصول این شهرستان مرکبات بوده که در سطح 15 هزار و590 هکتار نهال و بارور کشت شده است. کیفیت بسیار مطلوب مرکبات داراب که از این شهرستان به عنوان "شهر پرتقال" نیز نام برده می شود باعث شده که این دسته از محصولات داراب در سطح کشور نیز از محبوبیت مناسبی برخوردار باشد.

پرتقال داراب به تمامی نقاط کشور و همچنین کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نیز صادر می شود اما طی مدت اخیر خشکسالیهای استان فارس آسیبهای سنگینی را به باغات داراب وارد کرده است.

نماینده مردم داراب در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز با بیان اینکه خشکسالیهای چند سال گذشته خسارات زیادی به بخشهای مختلف استان فارس وارد کرده، گفت: خشکسالی علاوه بر کاهش تولید محصولات کشاورزی در کمیت محصولات نیز اثر گذاشته و مشکلاتی را برای کشاورزان در این استان به وجود آورده است.

محمدمهدی افشاری افزود: در این مدت به دلیل کاهش بارندگی باغات شهرستان داراب کمتر آبیاری شده که این موضوع باعث تغییر کیفیت محصولات شده و در برخی از موارد آبهای شیرین در حال شور شدن هستند که این امر نیز بر تولید محصولات اثر می گذارد.

وی با بیان اینکه شهرستان داراب در تولید مرکبات جایگاه ویژه ای دارد، تصریح کرد: این شهرستان دشت ممنوعه اعلام شده چراکه در برخی از نقاط داراب افت سفره آبهای زیرزمینی و ایستادگی آن از 60 متر نیز بیشتر است.

نماینده مردم داراب ادامه داد: حدود 37 درصد از مرکبات کشور توسط استان فارس تامین می شود که بخش عمده ای از این مرکبات مربوط به شهرستان داراب است.

خشکی 15 درصد از باغات

وی گفت: 15 درصد از باغات شهرستان داراب به دلیل خشکسالیهای اخیر استان فارس خشک شده و بخش زیادی از این باغات در معرض تهدید هستند که باید هرچه سریعتر اقداماتی در این رابطه اتخاذ شود.

افشاری در خصوص راهکارهای مناسب برای جلوگیری از خشک شدن باغات در معرض تهدید خاطرنشان کرد: باید از منابع به درستی استفاده کرد بدین گونه که از روشهای علمی آبیاری تحت فشار و قطره ای بهره جست تا از هرز رفتن آب جلوگیری شود.

وی افزود: علاوه براین باید اقدامات جانبی را در کنار باغداری حذف و از توسعه باغات جلوگیری کرد و درختانی که عمر خود را کرده اند از رده خارج و درختان جدید کشت شود.

نماینده مردم داراب تصریح کرد: بر اساس پیش بینیهای صورت گرفته سال آبی جاری در استان فارس شرایط مناسبی ندارد که باید در این راستا چاره جویی کرد.