به گزارش خبرنگار مهر، محمود فلاح تهیه‌کننده مجموعه تلویزیونی "مختارنامه" طی تماسی به خبرنگار مهر گفت: طبق مذاکرات و جلساتی که داشتیم قرار شد با انجام کار جلوه‌های ویژه چهره حضرت ابوالفضل (ع) در سریال "مختارنامه" نورانی شود، به همین دلیل این سریال کوتاه نمی‌شود.

همچنین حسن اسلامی‌مهر، رئیس مرکز سیمافیلم در گفتگویی اعلام کرده بود "تصاویر مربوط به چهره حضرت ابوالفضل (ع) در سریال مختارنامه حذف شد"، اما همین گفتگو بعد از چند ساعت تغییر و اعلام شد "چهره حضرت ابوالفضل‌ (ع)همانند چهره معصومین در گذشته نمایش داده می‌شود."

تاکنون 10 قسمت از سریال "مختارنامه" از شبکه یک پخش شده است. در روزهای اخیر به دلیل واکنش‌های مختلف درباره این سریال خبرهای مختلفی در ارتباط با چگونگی نشان دادن چهره حضرت عباس (ع) شنیده شد.

در این مدت مراجع مختلف نظرات متفاوتی را برای نشان دادن چهره حضرت عباس (ع) داشتند. آیت‌الله محمدعزالدین الحسینی زنجانی در این مورد در پاسخ به یک استفتاء اظهار داشتند: نشان دادن عظمت و شخصیت والای حضرت ابوالفضل العباس سلام الله علیه کما هو حقه، در قالب فیلم و دیگر هنرها ممکن نیست، اما دست‌اندرکاران فیلم سعی کنند که با استفاده از روایات اهل بیت علیهم السلام و تاریخ های معتبر، سیمایی نزدیک به شخصیت حقیقی آن بزرگوار عرضه بکنند.

دیروز 13 آذر ماه هم خبری به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله وحید خراسانی منتشر شد. در این خبر اعلام شد ایشان در سخنانی که در آستانه ماه محرم الحرام در جمع انبوه مبلغان اعزامی ایراد کردند،اعلام کردند در صورتی که چهره حضرت ابوالفضل العباس(ع) به صورت هنرپیشه به نمایش درآید، عاشقان قمر بنی هاشم(ع) در روز تاسوعای امسال محشری بر پا خواهند کرد که در روز قیامت کمر عوامل پخش چنین تصاویری را خواهد شکست.

وی همچنین در بخشی از سخنان خود با اشاره به عظمت مقام حضرت ابوالفضل(ع) به بیان روایاتی از اهل بیت(ع) در شأن آن بزرگوار پرداخته و تصریح کردند: امام زین العابدین(ع)، یک نگاه کرد به "عبیدالله بن عباس بن علی بن ابی طالب(ع)"، چشمش به یتیم قمر بنی هاشم(ع) افتاد و اشک‌هایش سرازیر شد؛ بعد که گریه کرد و پس از بیان عظمت مصیبت روز عاشورا، فرمود: رحمت خدا بر عموی من عباس(ع)."



مجموعه "مختارنامه" به کارگردانی داوود میرباقری در بیش از 40 قسمت زندگی و قیام مختار ابوعبیده ابن ثقفی ملقب به ابواسحاق را روایت می‌کند.