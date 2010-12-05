به گزارش خبرنگار مهر، محمود فلاح تهیهکننده مجموعه تلویزیونی "مختارنامه" طی تماسی به خبرنگار مهر گفت: طبق مذاکرات و جلساتی که داشتیم قرار شد با انجام کار جلوههای ویژه چهره حضرت ابوالفضل (ع) در سریال "مختارنامه" نورانی شود، به همین دلیل این سریال کوتاه نمیشود.
همچنین حسن اسلامیمهر، رئیس مرکز سیمافیلم در گفتگویی اعلام کرده بود "تصاویر مربوط به چهره حضرت ابوالفضل (ع) در سریال مختارنامه حذف شد"، اما همین گفتگو بعد از چند ساعت تغییر و اعلام شد "چهره حضرت ابوالفضل (ع)همانند چهره معصومین در گذشته نمایش داده میشود."
تاکنون 10 قسمت از سریال "مختارنامه" از شبکه یک پخش شده است. در روزهای اخیر به دلیل واکنشهای مختلف درباره این سریال خبرهای مختلفی در ارتباط با چگونگی نشان دادن چهره حضرت عباس (ع) شنیده شد.
در این مدت مراجع مختلف نظرات متفاوتی را برای نشان دادن چهره حضرت عباس (ع) داشتند. آیتالله محمدعزالدین الحسینی زنجانی در این مورد در پاسخ به یک استفتاء اظهار داشتند: نشان دادن عظمت و شخصیت والای حضرت ابوالفضل العباس سلام الله علیه کما هو حقه، در قالب فیلم و دیگر هنرها ممکن نیست، اما دستاندرکاران فیلم سعی کنند که با استفاده از روایات اهل بیت علیهم السلام و تاریخ های معتبر، سیمایی نزدیک به شخصیت حقیقی آن بزرگوار عرضه بکنند.
مجموعه "مختارنامه" به کارگردانی داوود میرباقری در بیش از 40 قسمت زندگی و قیام مختار ابوعبیده ابن ثقفی ملقب به ابواسحاق را روایت میکند.
