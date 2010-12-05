1 میلیون نفر قربانی تغییرات آب و هوا در سال 2030/ آمریکا بیشترین آسیب را می بیند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیشن، بر اساس مطالعات یک سازمان بشردوستانه و گزارش کشورهایی که نسبت به تغییرات آب و هوایی آسیب پذیر تر هستند، در سال 2030 در نتیجه این تغییرات تقریبا یک میلیون نفر زندگی خود را از دست می دهند و تغییرات آب و هوایی 157 میلیارد دلار خسارت به کشورهای جهان وارد می کند.

بر این اساس بیشترین آمار مرگ و میر در بیش از 50 کشور فقیر جهان رخ می دهد و آمریکا متحمل بالاترین هزینه ها برای مقابله با تغییرات آب و هوایی می شود.

در این گزارش میزان تاثیر فاکتورهایی همچون بهداشت، تغییرات آب و هوایی، از بین رفتن زیستگاه های انسانی و استرس های ناشی از رکود اقتصادی بر 184 کشور جهان بررسی شد.

نتایج مطالعات نشان داد که 54 کشور فقیر جهان از جمله هند آسیب پذیرتر از دیگر کشورها در برابر تغییرات آب و هوایی هستند، این درحالیست که توجه چندانی به انتشار گازهای گلخانه ای در این کشورها نمی شود.

در این گزارش آمده است که تغییرات آب و هوایی خسارتی معادل بیش از 79 میلیارد دلار به کشورهای صنعتی جهان از جمله آمریکا، ژاپن و آلمان می زند.

در همین حال "سلیم الحق" محقق موسسه "تینک تانک" لندن در یک کنفرانس خبری گفت: این یافته ها نشان می دهد که هم اکنون باید در پی یافتن روشهایی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی باشیم.

در این بین درحالیکه پدیده گرمایش زمین تا کنون فجایع طبیعی بیشماری را بویژه در آمریکا موجب شده، "جان شیمکاس" نماینده کنگره و رئیس آینده کمیسیون انرژی اظهار نگرانی رسانه ها در مورد گرم شدن زمین را بی مورد دانسته است.

وی بدون اشاره به دلایل علمی و تنها با اشاره به فرازهایی از کتاب مقدس مسیحیان مدعی شد که ترس از تغییرات آب و هوایی معنا ندارد، چرا که خداوند در این کتاب به حضرت نوح وعده داده که طوفانی دیگر مانند طوفان نوح در کره زمین اتفاق نخواهد افتاد. به گفته وی تا زمانی که زمین وجود داشته باشد، سرما و گرما و زمستان و تابستان، روز و شب وجود دارد و زمان از بین رفتن زمین تنها به مشیت الهی مربوط می شود.