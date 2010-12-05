زمین لرزه گلباف خسارتی در پی نداشت

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، طبق اعلام ستاد حوادث غیر مترقبه استان کرمان زمین لرزه صبح یکشنبه بخش گلباف از توابع شهرستان کرمان هیچ گونه خسارتی در برنداشته است.

ساعت 7 و 25 دقیقه صبح امروز زمین لرزه ای 3.7 ریشتری بخش زلزله خیز گلباف در نزدیکی شهر کرمان را لرزاند.

درحالیکه طی روزهای اخیر تعداد زمین لرزه های کرمان به شدت افزایش یافته است برخی از مسئولان استان کرمان بروز زمین لرزه های متعدد در کرمان را ناشی از راه اندازی سامانه زلزله نگاری کرمان و ثبت زمین لرزه هایی می دانند که تاکنون ثبت نمی شده است.

در استان کرمان دهها گسل فعال وجود دارد که هر یک از این گسلها نیاز به انجام طرحهای مطالعاتی و زمین شناختی دارند و امید می رود با راه اندازی سیستم زلزله نگاری کرمان که پس از سالها اتفاق افتاده است حرکتی نیز در راستای آغاز مطالعات دقیق گسلهای کرمان انجام شود.